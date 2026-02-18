PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Suizidandrohung sorgt für größeren Polizeieinsatz in Mainz-Mombach

Mainz (ots)

Ein 57-jähriger Mann, der sich in einer psychischen Ausnahmesituation befand, hat am Mittwochvormittag, 18.02.2026, zwischen 09:45 Uhr und 11:15 Uhr für einen größeren Einsatz von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst in Mainz-Mombach gesorgt.

Der Mann hatte gedroht, im Bereich Zwerchallee/Hattenbergstraße/Mombacher Straße von einer Brücke zu springen. Einsatzkräfte der Polizei standen durchgehend im Kontakt mit dem Mann. Gegen 11:15 Uhr konnte dieser angesprochen und gesichert werden. Anschließend wurde der Mann durch den Rettungsdienst medizinisch betreut. Zu keinem Zeitpunkt bestand eine Gefahr für Unbeteiligte.

Ein wichtiger Hinweis noch: In der Regel berichten wir nicht über Suizidsachverhalte, außer sie entfalten eine enorme Öffentlichkeitswirksamkeit und Aufmerksamkeit in der Bevölkerung. Etwa durch erhebliche Straßensperrungen oder generelle Sichtbarkeit der Situation.

Wenn Sie sich selbst betroffen fühlen, kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 oder online unter telefonseelsorge.de. Hier erhalten Sie professionelle Hilfe.

Polizeipräsidium Mainz
Pressestelle

Telefon: 06131 / 65-30022

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

