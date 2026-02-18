Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Trickdiebstahl durch Geldwechsel - 150 Euro entwendet

Mainz-Mombach (ots)

Mainz - Am gestrigen Tag kam es vor einem Supermarkt in Mainz-Mombach zu einem Trickdiebstahl zum Nachteil eines 75jährigen Mannes. Ein bislang unbekannter Täter sprach den Geschädigten vor dem Markt an und bat ihn, Geld zu wechseln. Nach eigenen Angaben benötigte er 10- und 20-Cent-Münzen, um telefonieren zu können. Während der Geschädigte sein Portemonnaie öffnete, um nach Kleingeld zu suchen, griff der Täter in das geöffnete Portemonnaie und zeigte auf die Münzen. Hierbei entwendete er unbemerkt 150 Euro Bargeld. Der Diebstahl fiel dem Geschädigten erst beim anschließenden Bezahlvorgang im Supermarkt auf. Der Täter entfernte sich anschließend in unbekannte Richtung.

Der Mann wird wie folgt beschrieben:

- ca. 40-45 Jahre alt - von kleiner Statur - sprach gebrochen Deutsch

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/65-33999 in Verbindung zu setzen.

Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang davor, fremden Personen Einblick in Geldbörsen oder Bargeld zu gewähren. Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen und halten Sie stets ausreichenden Abstand.

