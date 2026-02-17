Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260217-3: Festnahmen nach Diebstahl aus Handwerkerfahrzeugen

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Drei mutmaßliche Täter in Untersuchungshaft

Polizeikräfte der Polizei Rhein-Erft-Kreis haben in der Nacht zu Freitag (13. Februar) in Wesseling drei mutmaßliche Aufbrecher von Transportern vorläufig festgenommen. Alle Drei verfügen nicht über einen Wohnsitz in Deutschland. Ein Richter ordnete für die Serben (17, 32, 40) Untersuchungshaft an.

Laut ersten Informationen meldete sich Freitagmorgen gegen 3.45 Uhr eine Zeugin über den Notruf bei der Polizei. Sie habe zwei Männer beobachtet, die im Bereich der Hauptstraße in Berzdorf gewaltsam einen Vito öffneten und diverse Gegenstände in ihr Auto umluden. Sie flüchteten wenig später in einem silbernen Auto über die Hauptstraße in Richtung Wesseling.

Alarmierte Polizeikräfte stoppten das Trio wenig später auf dem Nelkenweg. Im Fluchtfahrzeug stellten sie diverse Aufbruchswerkzeuge und mutmaßliches Diebesgut fest.

Ermittlungen ergaben zudem Hinweise auf einen Zusammenhang mit zwei Aufbrüchen von Transportern in Brühl in derselben Nacht. Ein Geschädigter meldete am Freitagmorgen den Aufbruch zweier Firmenfahrzeuge. Hier sollen die drei Beschuldigten zwischen Donnerstag (12. Februar), 15.30 Uhr und Freitag, 7.25 Uhr im Bereich der Wesselinger Straße zwei Transporter der Marke Nissan gewaltsam geöffnet und ebenfalls Werkzeuge entwendet haben.

Die Ermittlungen der Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei dauern an. (rs)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell