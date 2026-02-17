Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260217-1: Erstinformation zum Karnevalswochenende und Rosenmontag

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Einsätze der Polizei mit Bezug zu Karneval

Polizeikräfte haben zwischen Freitag (13. Februar) 9 Uhr und Dienstag (17. Februar) 6 Uhr laut aktuellen Informationen insgesamt 84 Einsätze mit Bezug zu Karneval im gesamten Rhein-Erft-Kreis abgearbeitet. Dabei erteilten die Beamtinnen und Beamten 30 Platzverweise, fertigten 26 Strafanzeigen wegen Körperverletzungsdelikten und kontrollierten darüber hinaus mehr als 400 Verkehrsteilnehmende.

Am Freitag sollen Unbekannte einem 38-Jährigen bei einer Karnevalsfeier in Erftstadt die Geldbörse entwendet haben. Laut ersten Erkenntnissen war der Mann zwischen 18 Uhr und 22 Uhr bei einer Veranstaltung an der Büchelstraße in Niederberg. Im Anschluss habe er den Diebstahl seines Portemonnaies aus seiner Jackentasche bemerkt. Er erstatte Anzeige auf einer Polizeiwache. Die Ermittlerinnen und Ermittler des Kriminalkommissariats 22 nehmen Hinweise unter der Rufnummer 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Am Sonntag nahmen Polizeikräfte einen Einsatz an der Mehrzweckhalle in Wesseling-Urfeld wahr. Hier sollen gegen 0.15 Uhr zwei Männer (32, 35) am Josef-Kurth-Weg so schwer verletzt worden sein, dass Rettungskräfte sie in eine Klinik brachten. Die Geschädigten gaben gegenüber den Beamten an, dass sie die Veranstaltung verlassen hätten und plötzlich auf dem Boden liegend mit Verletzungen am Kopfbereich aus einer Bewusstlosigkeit aufgewacht seinen. Zeugen nahmen sich den Männern an und wählten den Notruf. Die Ermittlerinnen und Ermittler des Kriminalkommissariats 23 nehmen Hinweise unter der Rufnummer 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Am Montag nahmen Polizeikräfte einen Verdächtigen (23) in Elsdorf in Gewahrsam. Die Beamten wurden zuvor gegen 23.30 Uhr zu einem Streit an der Gladbacher Straße gerufen. Bei der Sachverhaltsaufnahme verhielt sich der 23-Jährige gegenüber den Beamten auffällig aggressiv und schlug gegen die Scheiben des Streifenwagens. Die Einsatzkräfte sprachen einen Platzverweis aus. Dem kam der junge Mann nicht nach. Stattdessen beleidigte er die Polizisten und verhielt sich weiterhin aggressiv. Die Polizeikräfte fixierten den nunmehr Beschuldigten und brachten ihn in ein Gewahrsam. Ein Atemalkoholtest zeigte einen Wert von mehr als 1,8 Promille. Auch dabei beleidigte der 23-Jährige die Beamten fortwährend. Er muss sich nun in einem Verfahren verantworten.

Die dargestellten Zahlen können sich noch verändern. Die Auflistungen stehen unter dem Vorbehalt, dass noch weitere Anzeigen bei der Polizei Rhein-Erft-Kreis eingehen können, beziehungsweise dass Delikte im Zuge der Ermittlungen anders eingeordnet werden müssen. Eine abschließende Bewertung ist vielfach erst zu einem späteren Zeitpunkt möglich. (sc)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell