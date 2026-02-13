PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260213-3: Körperverletzung in Supermarkt - Zeugensuche

Wesseling (ots)

Tatverdächtiger schlug Kopf der Geschädigten gegen Kühltheke

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis sucht aktuell eine ältere Dame mit grauen Haaren, die sich am Donnerstag, 22. Januar in einem Supermarkt in Wesseling aufhielt und eine Körperverletzung zum Nachteil einer Frau beobachtet haben könnte. Diese Zeugin und weitere mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Die Beamtinnen und Beamten des Kriminalkommissariats 13 haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeugen. Hinweise nehmen sie telefonisch unter 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Laut ersten Informationen soll es in einem Discounter an der Straße "Im Blauen Garn" gegen 15.35 Uhr zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einer Frau (39) und einem Bekannten (25) Jahre gekommen sein. Hierbei soll der Beschuldigte den Kopf der Geschädigten gegen eine Kühltheke geschlagen haben. Beide verließen wenig später das Geschäft.

Die Geschädigte erstattete später Anzeige auf einer Polizeiwache. (rs)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 02271 81-3305
Fax: 02271 81-3309
Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell

