Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260213-2: Einbrecher von Hausbewohner überrascht - Zeugensuche

Erftstadt, Frechen (ots)

Kriminalbeamte sichern Spuren

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet nach zwei Einbrüchen am Donnerstagnachmittag (12. Februar) in Frechen-Königsdorf und in Erftstadt-Lechenich nach mehreren bislang unbekannten Tätern.

Laut Aussagen eines Geschädigten habe er beim Betreten seines Hauses an der Holbeinstraße in Frechen-Königsdorf gegen 19 Uhr die Stimmen von mehreren Männern in seinem Haus gehört. Weil sich die Eingangstür nicht ganz öffnen ließ, habe sich der Bewohner in seinen Garten begeben und dort die offene Terrassentür gesehen. Vermutlich flüchteten die Täter mit Schmuck und Bargeld während der Bewohner sich in den Garten begab.

Alarmierte Polizeikräfte leiteten umgehend eine Fahndung ein. Sie ermittelten mit Hilfe von Zeugen die Beschreibung von vier möglichen tatverdächtigen schlanken Männern im geschätzten Alten von 16 bis 25 Jahren. Zwei Verdächtige sollen orange/rote Hosen getragen haben, einer mit blonden Haaren, der andere mit einer hellen Jacke. Ein Weiterer habe eine helle Hose, eine dunkle Kapuzenjacke und eine schwarze Kopfbedeckung getragen. Der vierte Verdächtige soll mit einer dunkle Jacke bekleidet gewesen sein.

Im Bereich der Kurt-Schumacher-Straße in Erftstadt-Lechenich hebelten Unbekannte zwischen 15 Uhr und 19 Uhr die Terrassentür zu einem Einfamilienhaus auf. Anschließend durchwühlten die Täter alle Schränke und Schubladen. Ob die Täter etwas erbeuteten ist Gegenstand der Ermittlungen.

Hinweise in beiden Fällen zu den Tätern oder verdächtigen Feststellungen zur Tatzeit nehmen die zuständigen Ermittlerinnen und Ermittler des Kriminalkommissariats 13 telefonisch unter 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen. (hw)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell