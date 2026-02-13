Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260213-1: Erstinformation zu Weiberfastnacht

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Einsätze der Polizei mit Bezug zu Karneval

Polizeikräfte haben zwischen Donnerstag (12. Februar) 9 Uhr und Freitag (13. Februar) 6 Uhr laut aktuellen Informationen insgesamt 36 Einsätze mit Bezug zu Karneval im gesamten Rhein-Erft-Kreis abgearbeitet. Dabei erteilten die Beamtinnen und Beamten unter anderem fünf Platzverweise und fertigten acht Strafanzeigen wegen Körperverletzungsdelikten.

In Kerpen sollen drei oder vier Unbekannte einen alkoholisierten Mann (43) am Donnerstagabend auf der Stiftstraße geschlagen haben und anschließend samt Beute in Richtung Hahnenstraße davongelaufen sein. Eine aufmerksame Zeugin bemerkte den am Boden liegenden Mann gegen 19 Uhr und rief die Polizei, nachdem sie mehrere Personen weglaufen sah. Der Geschädigte gab gegenüber den alarmierten Polizeikräften an, dass Unbekannte ihn überfallen und geschlagen haben sollen. Anschließend seien sie samt seiner Geldbörse davongelaufen. Rettungskräfte brachten den 43-Jährigen in ein Krankenhaus. Die Ermittlerinnen und Ermittler des Kriminalkommissariats 22 nehmen Hinweise unter der Rufnummer 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Im gesamten Kreisgebiet kontrollierten Einsatzkräfte im oben genannten Zeitraum mehr als 130 Fahrzeugführerinnen und Fahrzeugführer. Am Donnerstag gegen 13 Uhr stoppten Polizisten einen Autofahrer (56) auf der Straße "Im blauen Garn" in Wesseling. Ein aufmerksamer Zeuge hatte zuvor die Polizei gerufen, beschrieb den Verdächtigen und erschien ebenfalls am Anhalteort. Bei der Sachverhaltsaufnahme bemerkten die Beamten Alkoholgeruch bei dem 56-Jährigen. Ein Atemalkoholvortest zeigte einen Wert von mehr als 2,8 Promille an. Sie ordneten eine Blutprobe an und stellten den Führerschein sicher. Gegen 20.45 Uhr kontrollierten Polizeikräfte einen 50-Jährigen auf der Bundesstraße (B) 477 im Bereich der Einmündung zur Landesstraße (L) 361. Eine aufmerksame Zeugin hatte den Autofahrer der Polizei gemeldet. Er soll deutlich zu langsam und in Schlangenlinien gefahren sein. Auch hier nahmen die Polizisten Alkoholgeruch bei dem Verdächtigen wahr und führten einen Atemalkoholvortest durch, der einen Wert von Mehr als 1,8 Promille anzeigte. Die Polizisten ordneten eine Blutprobe an, die ein Arzt auf einer Wache entnahm. In der Nacht zu Freitag fiel Polizeikräften eine Autofahrerin an der Kerpener Straße in Kerpen-Sindorf auf. Sie hatte einen schwankenden Gang und ging zu ihrem geparkten Wagen. Beim Versuch loszufahren habe sie das Auto mehrfach "abgewürgt". Die Polizisten stoppten die Verdächtige umgehend, kontrollierten sie und stellten dabei eine verwaschene Aussprache und Alkoholgeruch bei der 28-Jährigen fest. Zudem war sie nicht in der Lage einen Atemalkoholvortest durchzuführen. Die Beamten ordneten eine Blutprobe an, die eine Ärztin auf einer Polizeiwache entnahm. Die Ermittlungen der Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter des Verkehrskommissariats dauern an.

Die dargestellten Zahlen können sich noch verändern. Die Auflistungen stehen unter dem Vorbehalt, dass noch weitere Anzeigen bei der Polizei Rhein-Erft-Kreis eingehen können, beziehungsweise dass Delikte im Zuge der Ermittlungen anders eingeordnet werden müssen. Eine abschließende Bewertung ist vielfach erst zu einem späteren Zeitpunkt möglich. (sc)

