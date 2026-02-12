PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260212-2: Entsorgte Flüssigkeit kein Öl, sondern Gülle - Nachtragsmeldung

Kerpen (ots)

Ermittlungen zum Verdacht eines Umweltdelikts beendet

Nachtrag zur Pressemeldung mit der Ziffer 3 vom 11. Februar 2026

Entgegen einer ersten Meldung von Mittwoch (11. Februar) handelt es sich bei der auf deinem Feld entsorgten Flüssigkeit in Kerpen-Brüggen nicht um Altöl, sondern um Gülle. Mitarbeitende der Autobahnmeisterei hatten die Flüssigkeit in der Nacht zu Dienstag (10. Februar) entdeckt und der Polizei gemeldet.

Im Rahmen der Ermittlungen der Kriminalbeamten stellte sich heraus, dass es sich sowohl bei den Verunreinigungen auf der Straße als auch auf dem Feld um Gülle handelt. Nach derzeitigem Sachstand besteht dadurch keine Umweltgefährdung.

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis hat die Ermittlungen wegen des Verdachts eines Umweltdelikts beendet und wird den aktuellen Sachstand mit der Bitte um Einschätzung an die Staatsanwaltschaft Köln übersenden. (jus)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 02271 81-3305
Fax: 02271 81-3309
Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
