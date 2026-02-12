Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260212-1: Autofahrer schwer und Beifahrer leicht verletzt

Brühl (ots)

Insassen flüchteten von Unfallort

Bei einem Alleinunfall am Mittwochabend (11. Februar) in Brühl ist ein Autofahrer (20) schwer und sein Beifahrer (18) leicht verletzt worden. Die Beiden sollen sich zunächst nach dem Unfall vom Unfallort entfernt haben.

Gegen 21.30 Uhr alarmierten Zeugen die Polizei. Sie sollen einen lauten Knall gehört und einen verunfallten VW Polo auf der Liblarer Straße gesehen haben. Zudem sollen sie beobachtet haben, wie zwei Insassen aus dem Auto geflüchtet seien. Die Beamtinnen und Beamten durchsuchten den Polo und fanden darin Marihuana und Lachgasflaschen.

Im Rahmen der Fahndung trafen die alarmierten Einsatzkräfte sowohl den mutmaßlichen Fahrer als auch den Beifahrer an. Sie befragten das Duo und ordneten eine Blutprobe beim 20-Jährigen an. Zudem stellten sie seinen Führerschein sicher. Nach derzeitigem Sachstand sei der Polo aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und mit einem Baum kollidiert. Rettungskräfte brachten die beiden Verletzten in ein Krankenhaus.

Die Polizistinnen und Polizisten dokumentierten die Spuren am Unfallort und fertigten eine Verkehrsunfallanzeige. Die weiteren Ermittlungen haben die Beamtinnen und Beamten des Verkehrskommissariats aufgenommen. (jus)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell