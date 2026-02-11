Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260211-2: Zeugensuche nach Verkehrsunfall

Hürth (ots)

Autofahrerin fuhr davon

Die Polizei sucht derzeit nach einer etwa 30-jährigen Autofahrerin, die am Samstag (7. Februar) mit einem blauen Kleinwagen an einem Verkehrsunfall in Hürth beteiligt gewesen sein soll. Die Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter des Verkehrskommissariats nehmen Hinweise zur Klärung der Unfallursache unter der Rufnummer 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen und bitten auch die unbekannte Autofahrerin sich zu melden.

Laut ersten Erkenntnissen sei eine Fahrradfahrerin (82) gegen 10.30 Uhr auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarkts an der Luxemburger Straße gefahren. Sie habe beabsichtigt den Parkplatz in Richtung Kaulardstraße zu verlassen. Zeitgleich habe eine Autofahrerin rückwärts aus einer Parklücke ausgeparkt und sei mit der Zweiradfahrerin kollidiert. Dabei sei die Frau gestürzt und zog sich die leichten Verletzungen zu. Die Autofahrerin sei kurz ausgestiegen und habe die Leichtverletzte angesprochen, sei dann aber davongefahren.

Später erstattete sie Anzeige auf einer Polizeiwache. (sc)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell