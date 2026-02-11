PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Rhein-Erft-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260211-2: Zeugensuche nach Verkehrsunfall

Hürth (ots)

Autofahrerin fuhr davon

Die Polizei sucht derzeit nach einer etwa 30-jährigen Autofahrerin, die am Samstag (7. Februar) mit einem blauen Kleinwagen an einem Verkehrsunfall in Hürth beteiligt gewesen sein soll. Die Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter des Verkehrskommissariats nehmen Hinweise zur Klärung der Unfallursache unter der Rufnummer 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen und bitten auch die unbekannte Autofahrerin sich zu melden.

Laut ersten Erkenntnissen sei eine Fahrradfahrerin (82) gegen 10.30 Uhr auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarkts an der Luxemburger Straße gefahren. Sie habe beabsichtigt den Parkplatz in Richtung Kaulardstraße zu verlassen. Zeitgleich habe eine Autofahrerin rückwärts aus einer Parklücke ausgeparkt und sei mit der Zweiradfahrerin kollidiert. Dabei sei die Frau gestürzt und zog sich die leichten Verletzungen zu. Die Autofahrerin sei kurz ausgestiegen und habe die Leichtverletzte angesprochen, sei dann aber davongefahren.

Später erstattete sie Anzeige auf einer Polizeiwache. (sc)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 02271 81-3305
Fax: 02271 81-3309
Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Rhein-Erft-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Rhein-Erft-Kreis
Weitere Meldungen: Polizei Rhein-Erft-Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 11.02.2026 – 11:52

    POL-REK: 260211-1: Falscher Polizeibeamter erbeutet Schmuck - Zeugensuche

    Erftstadt (ots) - Übergeben Sie keine Wertgegenstände an Fremde Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet derzeit nach einem etwa 160 bis 168 Zentimeter großen, dicken Mann mit Vollbart. Er soll sich am Dienstagmittag (10. Februar) als Polizist ausgegeben haben und mit dieser Lüge Schmuck eines Erftstädters erbeutet haben. Zur Tatzeit habe er eine schwarze Lederjacke ...

    mehr
  • 10.02.2026 – 13:25

    POL-REK: 260210-2: Festnahme nach versuchtem Ladendiebstahl

    Hürth (ots) - Tatverdächtiger leistete Widerstand Polizistinnen und Polizisten haben am Montagnachmittag (9. Februar) einen Mann (18) in Hürth-Hermülheim vorläufig festgenommen. Er und ein mutmaßlicher Komplize (20) sollen mehrere Flaschen Parfum aus einem Drogeriemarkt entwendet haben. Zudem leistete der 18-Jährige während der polizeilichen Maßnahmen Widerstand. Die Beiden müssen sich nun in einem Verfahren ...

    mehr
  • 10.02.2026 – 12:06

    POL-REK: 260210-1: Zeugensuche nach Diebstahl aus Geschäft

    Rhein-Erft-Kreis (ots) - Kleidung entwendet Polizisten fahnden derzeit nach unbekannten Tätern, die zwischen Samstagabend (7. Februar) und Montagmorgen (9. Februar) in ein Geschäft in Frechen eingebrochen sein und Kleidung sowie Schuhe entwendet haben sollen. Die Ermittlerinnen und Ermittler des Kriminalkommissariats 22 nehmen Hinweise unter der Rufnummer 02271 81-0 oder per E-Mail an ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren