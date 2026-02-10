PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260210-1: Zeugensuche nach Diebstahl aus Geschäft

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Kleidung entwendet

Polizisten fahnden derzeit nach unbekannten Tätern, die zwischen Samstagabend (7. Februar) und Montagmorgen (9. Februar) in ein Geschäft in Frechen eingebrochen sein und Kleidung sowie Schuhe entwendet haben sollen. Die Ermittlerinnen und Ermittler des Kriminalkommissariats 22 nehmen Hinweise unter der Rufnummer 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Laut ersten Erkenntnissen drangen die Täter zwischen Samstag, 19 Uhr und Montag, 9 Uhr in das Geschäft an der Europaallee ein. Dort sollen sie Waren aus dem Verkaufsraum entwendet haben. Ersten Informationen zufolge seien die Diebe samt Beute mit einem Fahrzeug vom Tatort geflohen.

Hinzugerufene Polizeikräfte nahmen den Sachverhalt auf, dokumentierten Spuren und fertigten eine Strafanzeige. (sc)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 02271 81-3305
Fax: 02271 81-3309
Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell

