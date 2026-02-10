Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260210-1: Zeugensuche nach Diebstahl aus Geschäft

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Kleidung entwendet

Polizisten fahnden derzeit nach unbekannten Tätern, die zwischen Samstagabend (7. Februar) und Montagmorgen (9. Februar) in ein Geschäft in Frechen eingebrochen sein und Kleidung sowie Schuhe entwendet haben sollen. Die Ermittlerinnen und Ermittler des Kriminalkommissariats 22 nehmen Hinweise unter der Rufnummer 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Laut ersten Erkenntnissen drangen die Täter zwischen Samstag, 19 Uhr und Montag, 9 Uhr in das Geschäft an der Europaallee ein. Dort sollen sie Waren aus dem Verkaufsraum entwendet haben. Ersten Informationen zufolge seien die Diebe samt Beute mit einem Fahrzeug vom Tatort geflohen.

Hinzugerufene Polizeikräfte nahmen den Sachverhalt auf, dokumentierten Spuren und fertigten eine Strafanzeige. (sc)

