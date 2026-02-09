Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260209-3: Sicherheit im Straßenkarneval

Frechen (ots)

Starkes Bündnis von der Stadt, Feuerwehr, DLRG und Polizei für Frechen

Wenn der große Karnevalszug durch die Frechener Innenstadt zieht, steht die Sicherheit der Jecken an erster Stelle. Die Freiwillige Feuerwehr Frechen, die DLRG Frechen und die Polizei Rhein-Erft-Kreis bündeln ihre Kräfte, um einen friedlichen und reibungslosen Ablauf der Festtage zu gewährleisten.

Schulter an Schulter für das Wohl der Bürger

Während die Feuerwehr und Polizei traditionell im Frechener Zug mitfahren und an der Seite mit weiteren Kräften bereitstehen, sichert die DLRG als Sanitätsdienst am und im Zug die Menschen ab. Um diese "gemeinsame Stärke" zu demonstrieren, trafen sich die Organisationen vorab für ein närrisches Foto. Gemeinsam mit der Kinderprinzessin Emily I. und Prinz Mirko I. wurde ein kunterbuntes Foto erstellt.

Unterstützung durch die Politik

"Während andere Menschen ausgelassen feiern, sorgen engagierte Ehrenamtliche, dass im Notfall schnell Hilfe geleistet wird. Dieses starke Miteinander zeigt, wie wichtig Zusammenhalt und freiwilliges Engagement für das erfolgreiche Gelingen unseres Straßenkarnevals sind. Ich bitte die Jecken im Interesse ihrer eigenen Sicherheit um Achtsamkeit beim Feiern und um Respekt für diejenigen, die anderen Menschen helfen.", betont Bürgermeister Uwe Tietz.

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis: Rund um die Uhr im Einsatz

Auch die Polizei ist an Karneval verstärkt im gesamten Kreisgebiet präsent. Rund um die Uhr werden die Polizeikräfte für die Sicherheit aller Jecken im Einsatz sein. Sie werden unter anderem Verkehrskontrollen durchführen, Karnevalszüge begleiten und bei vielen Veranstaltungen für die Menschen ansprechbar sein.

Gemeinsamer Appell: Respekt und Achtsamkeit

Das Sicherheitsbündnis ruft einmütig zu einer friedvollen und bunten Art des Feierns auf. "Begegnet unseren Einsatzkräften mit Respekt. Sie kommen, um zu helfen", so der Tenor der Organisationen. Einsatzfahrzeugen und Fußtrupps muss jederzeit freie Bahn gemacht werden. Zudem wird gebeten, auf Glasflaschen zu verzichten - lassen Sie diese am besten direkt zu Hause - und wählen Sie im Notfall konsequent den Notruf 110 oder die 112.

Informationen zum Zugweg und aktuellen Sicherheitshinweisen finden Sie auf der Webseite der Stadt Frechen und der Polizei im Rhein-Erft-Kreis.

Ansprechpartner der beteiligten Organisationen lauten: Feuerwehr Frechen Andreas Kirchharz presse@feuerwehr-frechen.de DLRG Frechen Harald Sczesny harald.sczesny@dlrg.org Polizei Rhein-Erft-Kreis pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de

