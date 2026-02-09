PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260209-4: Tatverdächtiger nach Bedrohung mit Messer festgenommen

Bergheim, Bedburg (ots)

Spezialkräfte im Einsatz

In der Nacht zu Montag (9. Februar) haben Kräfte einer Spezialeinheit die Beamtinnen und Beamten der Polizei Rhein-Erft-Kreis bei der Festnahmen eines Tatverdächtigen (40) unterstützt. Der Mann soll am Vorabend den Besitzer einer Gaststätte in Bedburg mit einem Messer bedroht und anschließend mit einer Waffe in die Luft geschossen haben.

Am Freitagabend (8. Februar) meldeten Zeugen über den Notruf gegen 22.30 Uhr eine Schussabgabe aus einem Auto heraus im Bereich der Lindenstraße und Langemarckstraße in Bedburg. Zuvor soll es vor einer dortigen Gaststätte zu einer Bedrohungssituation mit einem Messer durch den späteren Beschuldigten gekommen sein.

Alarmierte Polizeikräfte leiteten umgehend eine Fahndung nach dem Verdächtigen ein, der gemeinsam mit einem Begleiter in einem weißen PKW geflüchtet sein soll. Den Ermittlern gelang es noch am Tatort Hinweise auf den Aufenthaltsort des mutmaßlich Bewaffneten zu erlangen. Kräfte der Spezialeinheiten nahmen den 40-Jährigen dann gegen 3.30 Uhr in Bergheim-Quadrath-Ichendorf fest.

Kriminalbeamte durchsuchten beide Einsatzorte, sicherten Spuren sowie Beweismittel und bereiten derzeit die Vernehmung des Beschuldigten vor. Zudem ordneten sie die Entnahme einer Blutprobe an, wegen des Verdachts des Konsums von Betäubungsmitteln und Alkohol.

Die weiteren Ermittlungen haben die Beamten des Kriminalkommissariats 13 bereits aufgenommen. (hw)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 02271 81-3305
Fax: 02271 81-3309
Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell

