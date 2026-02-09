PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260209-2: Zeugensuche nach Wohnungseinbrüchen

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Tageswohnungseinbrüche

Polizeikräfte fahnden derzeit nach Unbekannten, die am Sonntagmittag (8. Februar) in Häuser in Hürth und Kerpen eingebrochen sind. Die Ermittlerinnen und Ermittler des Kriminalkommissariats 13 nehmen Hinweise unter der Rufnummer 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Kerpen: Laut ersten Erkenntnissen brachen Täter zwischen 12.10 Uhr und 14.15 Uhr durch eine Terrassentür in ein Haus an der Gustav-Mahler-Straße ein. Die Unbekannten sollen einige Schränke durchwühlt und Bargeld gestohlen haben.

Hürth: Im Bereich der Beselerstraße und Kochstraße sollen Einbrecher zwischen 14.05 Uhr und 14.20 Uhr ebenfalls durch aufhebeln einer Terrassentür in die Wohnräume gelangt sein. Sie sollen mehrere Räume durchwühlt haben. Ob die Täter Beute machten, ist Bestandteil der Ermittlungen.

Polizeikräfte nahmen in beiden Fällen die Sachverhalte auf, dokumentierten Spuren und fertigten jeweils eine Strafanzeige.

Die Polizei rät: Notieren Sie sich bei Kauf neuer Gegenstände, falls vorhanden, die Individualnummer, sodass Sie sie im Falle eines Diebstahls griffbereit haben. Erstatten Sie Anzeige bei der Polizei. Dann können die Polizistinnen und Polizisten den entwendeten Gegenstand zur Fahndung ausschreiben. (sc)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 02271 81-3305
Fax: 02271 81-3309
Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell

