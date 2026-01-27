PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Mainz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Feuerwehr Mainz

FW Mainz: Blindgänger in der Rheinallee gesichert und abtransportiert

Mainz (ots)

Der Kampfmittelräumdienst hat den am gestrigen Montag auf einer Baustelle in der Rheinallee aufgefundenen Blindgänger gesichert und abtransportiert. Die teilweise beschädigte amerikanische Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg wurde am Morgen bei Tageslicht erneut durch die Fachkräfte begutachtet.

Im Anschluss erfolgte der Abtransport zu einem gesicherten Gelände des Kampfmittelräumdienstes Rheinland-Pfalz, wo die fachgerechte Beseitigung durchgeführt wird. Sämtliche Sperrmaßnahmen wurden aufgehoben.

Rückfragen bitte an:

Nur für Medienvertreter:Innen!

Landeshauptstadt Mainz
Feuerwehr
Telefon: 06131 - 12 4650
E-Mail: puma.feuerwehr@stadt.mainz.de
http://www.berufsfeuerwehr-mainz.de

Original-Content von: Feuerwehr Mainz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Mainz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Feuerwehr Mainz
Weitere Meldungen: Feuerwehr Mainz
Alle Meldungen Alle
  • 26.01.2026 – 19:15

    FW Mainz: Weltkriegsbombe auf Baustelle gefunden - Evakuierung nicht zu erwarten

    Mainz (ots) - Am Montagnachmittag wurde bei Bauarbeiten auf einem Firmengelände in der Rheinallee in Mainz-Mombach in Höhe Industriehafen eine amerikanische Fliegerbombe aus dem 2. Weltkrieg gefunden. Der Blindgänger ist stark beschädigt und kann derzeit nicht entschärft werden. Aufgrund der Beschädigung können die enthaltene Menge Sprengstoff sowie das ...

    mehr
  • 26.01.2026 – 17:05

    FW Mainz: Küchenbrand in Mainz-Gonsenheim

    Mainz (ots) - Um kurz vor 15 Uhr am heutigen Montagnachmittag wurde die Feuerwehr Mainz zu einem Küchenbrand in die Elsa-Brandström-Straße in Mainz-Gonsenheim alarmiert. Anrufer berichteten von Explosionen. Diese Wahrnehmung kam offenbar durch Spraydosen, die durch das Feuer explodierten. Beim Eintreffen der ersten Kräfte der Feuerwehr bestätigte sich, dass es im 1. OG eines Mehrfamilienwohnhauses in einer Küche zu ...

    mehr
  • 22.01.2026 – 08:06

    FW Mainz: Stromausfall in Mainz-Mombach

    Mainz-Mombach (ots) - In den frühen Morgenstunden kam es heute gegen etwa 5:30 Uhr zu einem Stromausfall im Stadtteil Mainz-Mombach. Betroffen waren einzelne Straßenzüge. Nach rund 1,5 Stunden war die Stromversorgung durch die Mainzer Netze wieder vollständig hergestellt. Insgesamt waren vier Trafostationen betroffen. Die Ursache des Stromausfalls ist derzeit unklar. Infolge des Stromausfalls startete in einem ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren