Feuerwehr Mainz

FW Mainz: Blindgänger in der Rheinallee gesichert und abtransportiert

Mainz (ots)

Der Kampfmittelräumdienst hat den am gestrigen Montag auf einer Baustelle in der Rheinallee aufgefundenen Blindgänger gesichert und abtransportiert. Die teilweise beschädigte amerikanische Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg wurde am Morgen bei Tageslicht erneut durch die Fachkräfte begutachtet.

Im Anschluss erfolgte der Abtransport zu einem gesicherten Gelände des Kampfmittelräumdienstes Rheinland-Pfalz, wo die fachgerechte Beseitigung durchgeführt wird. Sämtliche Sperrmaßnahmen wurden aufgehoben.

