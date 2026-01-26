PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Feuerwehr Mainz

FW Mainz: Küchenbrand in Mainz-Gonsenheim

Mainz (ots)

Um kurz vor 15 Uhr am heutigen Montagnachmittag wurde die Feuerwehr Mainz zu einem Küchenbrand in die Elsa-Brandström-Straße in Mainz-Gonsenheim alarmiert. Anrufer berichteten von Explosionen. Diese Wahrnehmung kam offenbar durch Spraydosen, die durch das Feuer explodierten.

Beim Eintreffen der ersten Kräfte der Feuerwehr bestätigte sich, dass es im 1. OG eines Mehrfamilienwohnhauses in einer Küche zu einem Brand gekommen war. Dieser konnte durch einen Trupp unter Atemschutz mittels Kleinlöschgerät schnell gelöscht werden. Im Anschluss wurden Lüftungsmaßnahmen durchgeführt.

Aufgrund der Rauchentwicklung ist die betroffene Wohnung derzeit nicht bewohnbar. Die Bewohnerin war von einem Nachbarn, einem ehemaligen Freiwilligen Feuerwehrmann, rechtzeitig unverletzt gerettet worden. Die Frau konnte kurzfristig bei Nachbarn untergebracht werden. Es kam glücklicherweise zu keinen Verletzten Personen.

Im Einsatz waren 17 Einsatzkräfte beider Feuerwachen der Berufsfeuerwehr Mainz mit 5 Fahrzeugen, der Rettungsdienst mit einem Fahrzeug, sowie die Polizei. Der Einsatz war nach etwa einer Stunde beendet.

Rückfragen bitte an:

Nur für Medienvertreter:Innen!

Landeshauptstadt Mainz
Feuerwehr
Telefon: 06131 - 12 4650
E-Mail: puma.feuerwehr@stadt.mainz.de
http://www.berufsfeuerwehr-mainz.de

Original-Content von: Feuerwehr Mainz, übermittelt durch news aktuell

