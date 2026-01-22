Feuerwehr Mainz

FW Mainz: FW Mainz: +++ Stromausfall in Mainz-Mombach +++

Mainz-Mombach (ots)

Aktuell befindet sich die Feuerwehr Mainz im Einsatz.

Ereignis: Stromausfall

Einsatzort: Mainz-Mombach im Bereich "Am Lemmchen"

Personenschäden: keine

Sonstige Hinweise: Bitte vermeiden Sie unnötige Notrufe. Wir informieren, sobald wir weitere Erkenntnisse vom Energieversorger haben.

Pressesprecher:in vor Ort: Nein

Für weitere Informationen, wenden Sie sich bitte an das Pressetelefon der Feuerwehr Mainz unter 06131 - 12 4650.

Nach Einsatzende folgt eine ausführliche Pressemitteilung.

Original-Content von: Feuerwehr Mainz, übermittelt durch news aktuell