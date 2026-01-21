Feuerwehr Mainz

FW Mainz: +++ Aktueller Einsatz der Feuerwehr Mainz: PKW im Rhein - keine Personen im Fahrzeug +++

Mainz (ots)

Aktuell befindet sich die Feuerwehr Mainz im Einsatz.

Ereignis: PKW im Rhein

Einsatzort: Rheinufer Höhe Rathaus Personenschäden: keine Sonstige Hinweise: Es kommt durch den Einsatz zu Behinderungen um Bereich des Rheinufers Pressesprecher:in vor Ort: Nein

Für weitere Informationen, wenden Sie sich bitte an das Pressetelefon der Feuerwehr Mainz unter 06131 - 12 4650.

Nach Einsatzende folgt eine ausführliche Pressemitteilung.

Original-Content von: Feuerwehr Mainz, übermittelt durch news aktuell