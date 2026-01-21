PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Feuerwehr Mainz

FW Mainz: +++ Aktueller Einsatz der Feuerwehr Mainz: PKW im Rhein - keine Personen im Fahrzeug +++

Mainz (ots)

Aktuell befindet sich die Feuerwehr Mainz im Einsatz.

Ereignis: PKW im Rhein

Einsatzort: Rheinufer Höhe Rathaus Personenschäden: keine Sonstige Hinweise: Es kommt durch den Einsatz zu Behinderungen um Bereich des Rheinufers Pressesprecher:in vor Ort: Nein

Für weitere Informationen, wenden Sie sich bitte an das Pressetelefon der Feuerwehr Mainz unter 06131 - 12 4650.

Nach Einsatzende folgt eine ausführliche Pressemitteilung.

Rückfragen bitte an:

Nur für Medienvertreter:Innen!

Landeshauptstadt Mainz
Feuerwehr
Telefon: 06131 - 12 4650
E-Mail: puma.feuerwehr@stadt.mainz.de
http://www.berufsfeuerwehr-mainz.de

Original-Content von: Feuerwehr Mainz, übermittelt durch news aktuell

  • 18.01.2026 – 21:27

    FW Mainz: Zimmerbrand in Wohngruppe - Feuerwehr verhindert Dachstuhlbrand

    Mainz (ots) - Am frühen Sonntagabend kam es in einem Reihenhaus im Stadtteil Mainz-Laubenheim zu einem ausgedehnten Zimmerbrand im Obergeschoss. Die Feuerwehr Mainz verhinderte durch einen schnellen und koordinierten Löschangriff eine Ausbreitung des Feuers auf den Dachstuhl sowie auf angrenzende Gebäude. Gegen 17.02 Uhr wurde die Feuerwehr Mainz zu einem ...

  • 18.01.2026 – 17:30

    FW Mainz: +++ Aktueller Einsatz der Feuerwehr Mainz: Dachstuhlbrand in Laubenheim +++

    Mainz (ots) - Aktuell befindet sich die Feuerwehr Mainz im Einsatz. Ereignis: Dachstuhlbrand / Brand einer Dachgeschosswohnung Einsatzort: Ernst-Reuter-Straße, Mainz-Laubenheim Personenschäden: derzeit keine Hinweise: erhöhtes Aufkommen von Einsatzkräften im Bereich Laubenheim, Rauchentwicklung wahrnehmbar Pressesprecher:in vor Ort: in Kürze vor Ort Für weitere ...

  • 16.01.2026 – 23:05

    FW Mainz: Zwei Küchenbrände und ein Brandverdacht gleichzeitig

    Mainz (ots) - Die Feuerwehr Mainz war am Abend parallel bei mehreren Einsätzen im Stadtgebiet gefordert. Zunächst kam es gegen 18:45 Uhr im Stadtteil Gonsenheim zu einem Fettbrand in einer Küche. Die Bewohner reagierten umsichtig, sodass sich der Schaden in Grenzen hielt. Bei Eintreffen der Feuerwehr war der Brand bereits gelöscht. Nach Entrauchung der Wohnung konnte der Einsatz beendet werden. Hier waren vier ...

