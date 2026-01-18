FW Mainz: +++ Aktueller Einsatz der Feuerwehr Mainz: Dachstuhlbrand in Laubenheim +++

Mainz (ots) - Die Feuerwehr Mainz war am Abend parallel bei mehreren Einsätzen im Stadtgebiet gefordert. Zunächst kam es gegen 18:45 Uhr im Stadtteil Gonsenheim zu einem Fettbrand in einer Küche. Die Bewohner reagierten umsichtig, sodass sich der Schaden in Grenzen hielt. Bei Eintreffen der Feuerwehr war der Brand bereits gelöscht. Nach Entrauchung der Wohnung konnte der Einsatz beendet werden. Hier waren vier ...

