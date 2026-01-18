PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Feuerwehr Mainz

FW Mainz: +++ Aktueller Einsatz der Feuerwehr Mainz: Dachstuhlbrand in Laubenheim +++

Mainz (ots)

Aktuell befindet sich die Feuerwehr Mainz im Einsatz.

Ereignis: Dachstuhlbrand / Brand einer Dachgeschosswohnung

Einsatzort: Ernst-Reuter-Straße, Mainz-Laubenheim

Personenschäden: derzeit keine

Hinweise: erhöhtes Aufkommen von Einsatzkräften im Bereich Laubenheim, Rauchentwicklung wahrnehmbar

Pressesprecher:in vor Ort: in Kürze vor Ort

Für weitere Informationen, wenden Sie sich bitte an das Pressetelefon der Feuerwehr Mainz unter 06131 - 12 4650.

Nach Einsatzende folgt eine ausführliche Pressemitteilung.

Rückfragen bitte an:

Nur für Medienvertreter:Innen!

Landeshauptstadt Mainz
Feuerwehr
Telefon: 06131 - 12 4650
E-Mail: puma.feuerwehr@stadt.mainz.de
http://www.berufsfeuerwehr-mainz.de

Original-Content von: Feuerwehr Mainz, übermittelt durch news aktuell

