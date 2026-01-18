FW Mainz: +++ Aktueller Einsatz der Feuerwehr Mainz: Dachstuhlbrand in Laubenheim +++
Mainz (ots)
Aktuell befindet sich die Feuerwehr Mainz im Einsatz.
Ereignis: Dachstuhlbrand / Brand einer Dachgeschosswohnung
Einsatzort: Ernst-Reuter-Straße, Mainz-Laubenheim
Personenschäden: derzeit keine
Hinweise: erhöhtes Aufkommen von Einsatzkräften im Bereich Laubenheim, Rauchentwicklung wahrnehmbar
Pressesprecher:in vor Ort: in Kürze vor Ort
Für weitere Informationen, wenden Sie sich bitte an das Pressetelefon der Feuerwehr Mainz unter 06131 - 12 4650.
Nach Einsatzende folgt eine ausführliche Pressemitteilung.
Rückfragen bitte an:
Nur für Medienvertreter:Innen!
Landeshauptstadt Mainz
Feuerwehr
Telefon: 06131 - 12 4650
E-Mail: puma.feuerwehr@stadt.mainz.de
http://www.berufsfeuerwehr-mainz.de
