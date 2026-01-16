PRESSEPORTAL Presseportal Logo

FW Mainz: +++ Aktueller Einsatz der Feuerwehr Mainz: Gebäudebrand durch Brand in Restaurantküche +++

Mainz (ots)

Aktuell befindet sich die Feuerwehr Mainz im Einsatz.

Ereignis: Gebäudebrand durch Brand in Restaurantküche Einsatzort: Schottstraße Personenschäden: Vier Leichtverletzte Pressesprecher:in vor Ort: in Kürze

Für weitere Informationen, wenden Sie sich bitte an das Pressetelefon der Feuerwehr Mainz unter 06131 - 12 4650.

Nach Einsatzende folgt eine ausführliche Pressemitteilung.

