FW Mainz: Feuerwehr Mainz richtet 24/7-Pressedienst ein

Die Feuerwehr Mainz hat zum 1. Januar 2026 einen durchgängigen Pressedienst eingeführt. Medienvertreterinnen und Medienvertreter erreichen damit rund um die Uhr einen festen Ansprechpartner für presserelevante Einsätze, Gefahrenlagen und Krisensituationen.

Hinter dem Pressedienst stehen neun erfahrene und speziell geschulte Führungskräfte der Berufsfeuerwehr Mainz. Sie übernehmen diese Aufgabe freiwillig zusätzlich zu ihrer Tätigkeit in den Sachgebieten und im regulären Einsatzdienst.

Gerade in der Anfangsphase größerer Einsätze sind Einsatzleiter und Lagedienst stark mit Menschenrettung, Gefahrenabwehr und der taktischen Einsatzführung gebunden. Für Medienanfragen bleibt in diesen Situationen in der Regel keine Zeit. Als Führungsunterstützung übernimmt der Pressedienst übernimmt diese Aufgaben und sorgt dafür, dass Medien zeitnah und verlässlich informiert werden können.

Ziel des Pressedienstes ist es, die Kommunikationsfähigkeit der Feuerwehr Mainz weiter zu stärken. Die Bedeutung einer schnellen und professionellen Krisenkommunikation nimmt insbesondere in einem medialen Ballungszentrum wie Mainz spürbar zu. Sowohl für die Einsatzinformation als auch für die tägliche Berichterstattung der Medien steht damit ein zentraler Kontakt zur Verfügung.

Zudem können Bevölkerungswarnungen und -informationen zeitnah über die Social-Media-Kanäle der Feuerwehr Mainz zusätzlich zu Warn-Apps und Notfallseiten der Bevölkerung kommuniziert werden.

Für Medienanfragen ist die Feuerwehr Mainz über die Presse-Hotline unter 06131 12-4650 erreichbar. Diese wird durch den diensthabenden Pressedienst betreut.

Die Einführung des Pressedienstes erfolgte in enger Abstimmung mit der Pressestelle der Landeshauptstadt Mainz, dem Oberbürgermeister sowie der Feuerwehr Mainz.

