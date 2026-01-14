PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Feuerwehr Mainz

FW Mainz: Küchenbrand in Marienborn

Mainz (ots)

Am Vormittag wurde die Feuerwehr Mainz zu einem gemeldeten Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in der Straße "Am Sonnigen Hang" alarmiert. Vor Ort brannte es in einer Küche.

Die ersten eintreffenden Kräfte der Feuerwehr konnten den Entstehungsbrand schnell lokalisieren und unter Kontrolle bringen. Nach der Brandbekämpfung wurde die Wohnung belüftet.

Während des Einsatzes kam es zu einer Beeinträchtigung der Arbeit der Feuerwehr, als Einsatzkräfte mit Feuerwerkskörpern beworfen wurden. Das Werfen von Feuerwerkskörpern auf Einsatzkräfte stellt nicht nur eine strafbare Handlung dar, sondern kann auch zu schweren Verletzungen führen. Wir appellieren eindringlich an die Bevölkerung, von solch gefährlichen Handlungen abzusehen und den Einsatzkräften ihre Arbeit ohne zusätzliche Gefährdungen zu ermöglichen.

In den Einsatz eingebunden waren die Feuerwache 1 und 2 mit 17 Einsatzkräften sowie die Polizei und der Rettungsdienst.

Rückfragen bitte an:

Nur für Medienvertreter:Innen!

Landeshauptstadt Mainz
Feuerwehr
Telefon: 06131 - 12 4650
E-Mail: puma.feuerwehr@stadt.mainz.de
http://www.berufsfeuerwehr-mainz.de

