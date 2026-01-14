PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Feuerwehr Mainz

FW Mainz: Ungewöhnlicher PKW-Unfall in Mainz-Bretzenheim

Mainz (ots)

Am späten Nachmittag wurde die Feuerwehr Mainz gemeinsam mit dem Rettungsdienst und der Polizei zu einem nicht alltäglichen Einsatz in den Stadtteil Mainz-Bretzenheim alarmiert. Die Einsatzmeldung lautete: PKW steht rückwärts in einer Hauseinfahrt und steckt im Haus fest.

Vor Ort fanden die Einsatzkräfte einen PKW vor, der bei einem Einparkvorgang rückwärts teilweise die Eingangstreppe eines Wohnhauses hinaufgefahren war. Dabei wurden ein Treppenlift, ein Geländer sowie Teile der Hausfassade beschädigt.

Die Fahrerin befand sich noch im Fahrzeug und konnte durch die Feuerwehr schonend aus ihrer Lage befreit werden. Anschließend wurde sie dem Rettungsdienst übergeben. Glücklicherweise blieb die Frau unverletzt.

Ein Abschleppdienst hob den Pkw anschließend von der Treppe. Durch die Feuerwehr wurden die beschädigten Teile des Treppengeländers sowie des Treppenliftes entfernt, sodass der Zugang zum Haus wiederhergestellt werden konnte.

Im Einsatz waren 8 Einsatzkräfte der Feuerwehr Mainz mit zwei Fahrzeugen, sowie der Rettungsdienst und die Polizei mit jeweils einem Fahrzeug.

Rückfragen bitte an:

Nur für Medienvertreter:Innen!

Landeshauptstadt Mainz
Feuerwehr
Telefon: 06131 - 12 4650
E-Mail: puma.feuerwehr@stadt.mainz.de
http://www.berufsfeuerwehr-mainz.de

Original-Content von: Feuerwehr Mainz, übermittelt durch news aktuell

