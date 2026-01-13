Feuerwehr Mainz

FW Mainz: Brand in Ladengeschäft - Brandmeldeanlage warnt Bewohner frühzeitig

Mainz (ots)

Am 13. Januar 2026 wurde die Feuerwehr Mainz um 18:38 zu einer ausgelösten Brandmeldeanlage in ein ehemaliges Studierendenwohnheim alarmiert.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte hatten bereits mehrere Bewohner das Gebäude verlassen und meldeten eine Verrauchung im Treppenraum. Daraufhin wurden umgehend weitere Kräfte der Berufs- und Freiwilligen Feuerwehr nachalarmiert.

Die Ursache der Verrauchung konnte schnell auf einen Brand in einem Ladengeschäft im Erdgeschoss zurückgeführt werden. Der Rauch hatte sich von dort bis in den darüberliegenden Treppenraum der Wohnungen ausgebreitet.

Nachdem sich die Feuerwehr Zugang zum betroffenen Ladengeschäft verschafft hatte, konnte ein Trupp unter Atemschutz den Brand schnell unter Kontrolle bringen. Parallel dazu wurden die Bewohner durch Einsatzkräfte aus dem Gebäude oder auf eine sichere Terrasse geführt. Der Fluchttreppenraum wurde belüftet.

Es wurde niemand verletzt. Die betroffenen Anwohner konnten während der Einsatzmaßnahmen in einem Bus der Mainzer Mobilität untergebracht werden. Die Wohnungen des Gebäudes sind weiterhin bewohnbar.

In diesem Zusammenhang weist die Feuerwehr Mainz darauf hin, dass beim Betreten eines verrauchten Treppenraums höchste Gefahr besteht. Bitte bleiben sie in solchen Fällen in ihrer Wohnung und machen auf sich aufmerksam.

Zur Höhe des Sachschadens sowie zur Brandursache können derzeit keine Angaben gemacht werden. Die Polizei war mit mehreren Streifenwagen sowie dem Kriminaldauerdienst (KDD) vor Ort und hat die Ermittlungen aufgenommen.

Insgesamt war die Feuerwehr Mainz mit 7 Fahrzeugen und 27 Einsatzkräften der Berufsfeuerwehr sowie der Freiwilligen Feuerwehr Stadt im Einsatz. Der Rettungsdienst und die Mainzer Netze (Abteilung Strom) waren jeweils mit einem Fahrzeug vor Ort.

