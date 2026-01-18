Feuerwehr Mainz

FW Mainz: Zimmerbrand in Wohngruppe - Feuerwehr verhindert Dachstuhlbrand

Mainz (ots)

Am frühen Sonntagabend kam es in einem Reihenhaus im Stadtteil Mainz-Laubenheim zu einem ausgedehnten Zimmerbrand im Obergeschoss. Die Feuerwehr Mainz verhinderte durch einen schnellen und koordinierten Löschangriff eine Ausbreitung des Feuers auf den Dachstuhl sowie auf angrenzende Gebäude.

Gegen 17.02 Uhr wurde die Feuerwehr Mainz zu einem Dachstuhlbrand alarmiert. Mehrere Anrufer meldeten Flammen aus einem Fenster eines Reihenhauses. Bereits auf der Anfahrt konnte die Einsatzkräfte eine massive Rauchentwicklung feststellen, die ihnen den Weg zum Brandobjekt wies.

Beim Eintreffen der ersten Kräfte stand ein Zimmer im zweiten Obergeschoss direkt unterhalb des Daches in Vollbrand. Die Fensterscheiben waren bereits geplatzt, Flammen schlugen massiv aus dem Fenster und drohten sich auf das Dach auszubreiten. In dem Gebäude befand sich eine Wohngruppe, die regulär von fünf Personen sowie Betreuungspersonal bewohnt wird.

Zum Zeitpunkt des Brandes hielten sich lediglich zwei Bewohnerinnen in der Wohngruppe auf. Sie konnten das Gebäude noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr selbstständig und unverletzt verlassen. Erst kürzlich installierte Rauchwarnmelder alarmierten die Bewohnerinnen rechtzeitig, sodass sie das Haus schnell verlassen konnten. Ein Hund befand sich ebenfalls im Gebäude und konnte sich gemeinsam mit den Bewohnerinnen retten. Alle Personen wurden vorübergehend in einer Ersatzwohnung untergebracht.

Um eine Brandausbreitung auf den Dachbereich zu verhindern, leitete die Feuerwehr zunächst einen Löschangriff von außen ein. Trotz der engen Straßenverhältnisse konnten zwei Drehleitern vor dem Gebäude in Stellung gebracht werden. Parallel dazu gingen zwei Trupps unter Atemschutz zur Brandbekämpfung und zur Personensuche ins obere Geschoss vor, da zu Beginn nicht sicher ausgeschlossen werden konnte, ob sich noch weitere Personen im Gebäude befanden. Die angrenzenden Nachbarwohnungen wurden zudem vorsorglich geräumt.

Gegen 18.00 Uhr meldete die Einsatzleitung "Feuer aus" für den Brand im zweiten Obergeschoss. Aufgrund von hölzernen Einbauten im Deckenbereich sowie der ebenfalls aus Holz bestehenden Traufe waren im Anschluss aufwendige Nachlöscharbeiten erforderlich, um verbliebene Glutnester abzulöschen und eine erneute Brandentwicklung auszuschließen. Alle Maßnahmen konnten schließlich gegen 21.15 Uhr beendet werden.

Durch die Brandzerstörung im Obergeschoss in Verbindung mit dem Löschwasser ist die Wohngruppe derzeit nicht bewohnbar. Zur Brandursache sowie zur Höhe des entstandenen Sachschadens können aktuell keine Angaben gemacht werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Im Einsatz waren über 40 Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Mainz sowie der Freiwilligen Feuerwehr Laubenheim. Zusätzlich waren Kräfte des Rettungsdienstes zur medizinischen Absicherung sowie die Polizei zur Einsatzstellenabsicherung und zur Aufnahme der Ermittlungen vor Ort.

Original-Content von: Feuerwehr Mainz, übermittelt durch news aktuell