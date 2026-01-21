Feuerwehr Mainz

FW Mainz: Teenager von PKW erfasst - Rettungsdienst verunfallt auf Einsatzfahrt

Mainz (ots)

Gegen 07:45 Uhr kam es im morgendlichen Berufsverkehr im Verlauf der Elbestraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Fußgänger und einem PKW.

Hierbei wurde die Person von einem Fahrzeug erfasst und blieb unter diesem liegen. Durch mehrere Ersthelfer konnte das Auto beherzt angehoben und der Teenager befreit werden, bevor die ersten Einsatzkräfte die Einsatzstelle erreicht hatten.

Die rettungsdienstlich ausgebildeten Kräfte der Berufsfeuerwehr übernahmen die Erstversorgung des Jugendlichen und die Absicherung der Einsatzstelle, u.a. durch einen Sichtschutz. Nach Eintreffen des Rettungsdienstes wurde dieser bei seinen weiteren Maßnahmen unterstützt.

Auf dem Weg zur Unfallstelle in der Elbestraße verunglückte ein Fahrzeug des Rettungsdienstes auf der Koblenzer Straße. Auch hier unterstützte die Feuerwehr die Tätigkeiten des hinzualarmierten Rettungsdienstes und sicherte die Einsatzstelle ab.

An beiden Einsatzstellen waren neben mehreren Fahrzeugen des Rettungsdienstes und der Polizei insgesamt fünf Fahrzeuge mit 22 Einsatzkräften der Feuerwehr beteiligt.

Insgesamt wurden zwei Personen durch den Rettungsdienst zur weiteren medizinischen Versorgung in Krankenhäuser transportiert.

Original-Content von: Feuerwehr Mainz, übermittelt durch news aktuell