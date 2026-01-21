PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Mainz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Feuerwehr Mainz

FW Mainz: Teenager von PKW erfasst - Rettungsdienst verunfallt auf Einsatzfahrt

Mainz (ots)

Gegen 07:45 Uhr kam es im morgendlichen Berufsverkehr im Verlauf der Elbestraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Fußgänger und einem PKW.

Hierbei wurde die Person von einem Fahrzeug erfasst und blieb unter diesem liegen. Durch mehrere Ersthelfer konnte das Auto beherzt angehoben und der Teenager befreit werden, bevor die ersten Einsatzkräfte die Einsatzstelle erreicht hatten.

Die rettungsdienstlich ausgebildeten Kräfte der Berufsfeuerwehr übernahmen die Erstversorgung des Jugendlichen und die Absicherung der Einsatzstelle, u.a. durch einen Sichtschutz. Nach Eintreffen des Rettungsdienstes wurde dieser bei seinen weiteren Maßnahmen unterstützt.

Auf dem Weg zur Unfallstelle in der Elbestraße verunglückte ein Fahrzeug des Rettungsdienstes auf der Koblenzer Straße. Auch hier unterstützte die Feuerwehr die Tätigkeiten des hinzualarmierten Rettungsdienstes und sicherte die Einsatzstelle ab.

An beiden Einsatzstellen waren neben mehreren Fahrzeugen des Rettungsdienstes und der Polizei insgesamt fünf Fahrzeuge mit 22 Einsatzkräften der Feuerwehr beteiligt.

Insgesamt wurden zwei Personen durch den Rettungsdienst zur weiteren medizinischen Versorgung in Krankenhäuser transportiert.

Rückfragen bitte an:

Nur für Medienvertreter:Innen!

Landeshauptstadt Mainz
Feuerwehr
Telefon: 06131 - 12 4650
E-Mail: puma.feuerwehr@stadt.mainz.de
http://www.berufsfeuerwehr-mainz.de

Original-Content von: Feuerwehr Mainz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Mainz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Feuerwehr Mainz
Weitere Meldungen: Feuerwehr Mainz
Alle Meldungen Alle
  • 21.01.2026 – 07:30

    FW Mainz: +++ Aktueller Einsatz der Feuerwehr Mainz: PKW im Rhein - keine Personen im Fahrzeug +++

    Mainz (ots) - Aktuell befindet sich die Feuerwehr Mainz im Einsatz. Ereignis: PKW im Rhein Einsatzort: Rheinufer Höhe Rathaus Personenschäden: keine Sonstige Hinweise: Es kommt durch den Einsatz zu Behinderungen um Bereich des Rheinufers Pressesprecher:in vor Ort: Nein Für weitere Informationen, wenden Sie sich bitte an das Pressetelefon der Feuerwehr Mainz unter ...

    mehr
  • 18.01.2026 – 21:27

    FW Mainz: Zimmerbrand in Wohngruppe - Feuerwehr verhindert Dachstuhlbrand

    Mainz (ots) - Am frühen Sonntagabend kam es in einem Reihenhaus im Stadtteil Mainz-Laubenheim zu einem ausgedehnten Zimmerbrand im Obergeschoss. Die Feuerwehr Mainz verhinderte durch einen schnellen und koordinierten Löschangriff eine Ausbreitung des Feuers auf den Dachstuhl sowie auf angrenzende Gebäude. Gegen 17.02 Uhr wurde die Feuerwehr Mainz zu einem ...

    mehr
  • 18.01.2026 – 17:30

    FW Mainz: +++ Aktueller Einsatz der Feuerwehr Mainz: Dachstuhlbrand in Laubenheim +++

    Mainz (ots) - Aktuell befindet sich die Feuerwehr Mainz im Einsatz. Ereignis: Dachstuhlbrand / Brand einer Dachgeschosswohnung Einsatzort: Ernst-Reuter-Straße, Mainz-Laubenheim Personenschäden: derzeit keine Hinweise: erhöhtes Aufkommen von Einsatzkräften im Bereich Laubenheim, Rauchentwicklung wahrnehmbar Pressesprecher:in vor Ort: in Kürze vor Ort Für weitere ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren