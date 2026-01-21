Feuerwehr Mainz

FW Mainz: Abschlussbericht "PKW im Rhein"

Mainz (ots)

Um kurz vor 7 Uhr am heutigen Mittwochmorgen wurde die Feuerwehr Mainz zu einer Wasserrettung im Bereich der Rheingoldhalle alarmiert. Gemäß erster Informationen sollte ein PKW in den Rhein gerollt sein und nun an einem Schiffssteiger hängen. Zunächst war unklar, ob sich noch Personen im Fahrzeug befinden, weshalb ein Großaufgebot an Rettungskräften in Gang gesetzt wurde. Beim Eintreffen der Feuerwehr bestätigte sich, dass ein PKW im Rhein an einem Schiffssteiger fest hing. Glücklicherweise wurde sehr schnell klar, dass sich definitiv niemand mehr im Fahrzeug befindet und auch sonst keine Person sich zu irgendeinem Zeitpunkt im Rhein befunden hat. Somit konzentrierten sich die Maßnahmen der Feuerwehr auf das Sichern des PKW, um ein weiteres Abtreiben zu verhindern. Die Front des PKW war unter Wasser und das Heck hing an der Wasseroberfläche am Steiger. Zwei Einsatzbeamte der Feuerwehr stiegen an Leinen gesichert und in entsprechenden Schutzanzügen auf das Heck des Fahrzeuges und sicherten dieses mit mehreren Bandschlingen am Steiger. Im Anschluss wurde - in Absprache mit der Wasserschutzpolizei - versucht das Fahrzeug mit einem zwischenzeitlich angeforderten Feuerwehrkran der Berufsfeuerwehr Frankfurt zu bergen. Dieser Versuch musste jedoch aus technischen Gründen abgebrochen werden. Da ein geeignetes Arbeitsgerät der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung (WSV) nicht kurzfristig verfügbar war wurde in enger Abstimmung zwischen Feuerwehr, Wasserschutzpolizei, sowie WSV entschieden, dass das Fahrzeug am Donnerstag mit einem geeigneten Arbeitsgerät der WSV geborgen wird, da derzeit keine akute Gefahr vom Fahrzeug ausgeht. Durch die Feuerwehr Mainz wurde sicherheitshalber eine zusätzliche Sicherung am Fahrzeug angebracht. Gegen 12.30 Uhr konnten die letzten Einsatzkräfte der Feuerwehr Mainz die Einsatzstelle verlassen. Alle weiteren Maßnahmen werden durch die WSV und die Wasserschutzpolizei durchgeführt.

Im Einsatz waren 15 Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Mainz und der Freiwilligen Feuerwehr Mainz-Mombach mit insgesamt 5 Fahrzeugen, 2 Booten und 1 Feuerlöschboot, 6 Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Frankfurt mit 3 Fahrzeugen, 6 Einsatzkräfte der Polizei mit 2 Fahrzeugen und 1 Boot, 1 Rettungswagen, die Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes, sowie die Wirtschaftsbetriebe der Stadt Mainz.

Original-Content von: Feuerwehr Mainz, übermittelt durch news aktuell