Feuerwehr Mainz

FW Mainz: Stromausfall in Mainz-Mombach

Mainz-Mombach (ots)

In den frühen Morgenstunden kam es heute gegen etwa 5:30 Uhr zu einem Stromausfall im Stadtteil Mainz-Mombach. Betroffen waren einzelne Straßenzüge. Nach rund 1,5 Stunden war die Stromversorgung durch die Mainzer Netze wieder vollständig hergestellt. Insgesamt waren vier Trafostationen betroffen. Die Ursache des Stromausfalls ist derzeit unklar.

Infolge des Stromausfalls startete in einem Hochhaus in der Straße Am Lemmchen automatisch das dort installierte Notstromaggregat. Mehrere Anrufer meldeten daraufhin einen Kellerbrand, da sie die Abgase des Aggregats als Brandrauch deuteten.

Die alarmierten Einsatzkräfte der Feuerwehr überprüften die Lage vor Ort und konnten schnell Entwarnung geben. Ein Brandereignis lag nicht vor. Weitere Maßnahmen durch die Feuerwehr waren nicht erforderlich.

Rückfragen bitte an:

Nur für Medienvertreter:Innen!

Landeshauptstadt Mainz
Feuerwehr
Telefon: 06131 - 12 4650
E-Mail: puma.feuerwehr@stadt.mainz.de
http://www.berufsfeuerwehr-mainz.de

Original-Content von: Feuerwehr Mainz, übermittelt durch news aktuell

Das könnte Sie auch interessieren