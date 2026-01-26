Feuerwehr Mainz

FW Mainz: Weltkriegsbombe auf Baustelle gefunden - Evakuierung nicht zu erwarten

Mainz (ots)

Am Montagnachmittag wurde bei Bauarbeiten auf einem Firmengelände in der Rheinallee in Mainz-Mombach in Höhe Industriehafen eine amerikanische Fliegerbombe aus dem 2. Weltkrieg gefunden. Der Blindgänger ist stark beschädigt und kann derzeit nicht entschärft werden. Aufgrund der Beschädigung können die enthaltene Menge Sprengstoff sowie das Gesamtgewicht noch nicht abgeschätzt werden. Spezialkräfte des Kampfmittelräumdienstes führen am Dienstag weitere Maßnahmen durch.

Der Fundbereich wurde abgesperrt. Ein angrenzendes Firmengebäude wurde geräumt. Etwa ein Dutzend Mitarbeiter wurden in den frühen Feierabend geschickt. Der Bereich wird vor unbefugten Zutritt geschützt. Wir bitten dringend darum, die Absperrungen zu beachten und sich nicht in die Nähe der Bombe zu begeben.

Bis auf Weiteres bleibt der Bereich der Baustelle sowie der Rad- und Fußweg landseitig Höhe Industriehafen gesperrt. Eine Sperrung von Straßen sowie die Räumung einzelner Firmengebäude ist in den kommenden Tagen NICHT zu erwarten. Sobald die Arbeiten des Kampfmittelräumdienstes am Dienstag abgeschlossen sind oder doch weitere Maßnahmen notwendig sind, informieren wir erneut per Pressemitteilung und Social-Media (Feuerwehr Mainz).

Original-Content von: Feuerwehr Mainz, übermittelt durch news aktuell