POL-REK: 260206-3: Fußgängerin leicht verletzt - Zeugensuche

Kerpen (ots)

Auto touchierte junge Frau

Bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch (4. Februar) in Kerpen-Horrem ist eine Fußgängerin (22) leicht verletzt worden. Ein unfallbeteiligter Mann sei nach dem Zusammenstoß in einem roten Kleinwagen davongefahren, ohne seine Personalien zu nennen.

Die Beamtinnen und Beamten des Verkehrskommissariats haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeugen. Hinweise nehmen sie telefonisch unter 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen. Auch der unbekannte Autofahrer wird gebeten, sich zu melden.

Laut ersten Ermittlungen habe die 22-Jährige gegen 6.30 Uhr den Zebrastreifen auf der Mittelstraße im Bereich der Einmündung zur Straße "Mühlengraben" überquert. Dabei sei der rote Kleinwagen von links gekommen und habe sie touchiert. Dadurch sei die Fußgängerin gestürzt. Nach einem kurzen Gespräch sei der Unbekannte weitergefahren.

Die 22-Jährige meldete den Unfall später auf einer Polizeiwache. (jus)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 02271 81-3305
Fax: 02271 81-3309
Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell

