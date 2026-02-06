PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260206-2: Einbruch in Gaststätte - Zeugensuche

Bergheim (ots)

Bargeld entwendet

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet nach einem oder mehreren unbekannten Tätern. Ihm oder ihnen wird vorgeworfen, in der Nacht zu Donnerstag (5. Februar) in eine Gaststätte in Bergheim-Kenten eingebrochen zu sein. Laut ersten Ermittlungen erbeuteten die Täter Bargeld.

Die Beamtinnen und Beamten des Kriminalkommissariats 21 haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeugen. Hinweise zu Tätern oder zu verdächtigen Feststellungen zur Tatzeit nehmen die Ermittler telefonisch unter 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Nach derzeitigem Sachstand habe ein Mitarbeiter die Gaststätte an der Talstraße am Mittwochabend gegen 23 Uhr verlassen. Als er am Donnerstagmittag zurückkehrte, stellte er fest, dass das Lokal durchsucht und Fenster geöffnet worden waren.

Alarmierte Polizeikräfte dokumentierten die Spuren am Tatort und fertigten eine Strafanzeige. (jus)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 02271 81-3305
Fax: 02271 81-3309
Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell

