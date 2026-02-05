PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260205-4: Minderjährige sollen für Diebstähle in fünf Geschäften verantwortlich sein

Hürth (ots)

Ladendetektiv stellt Täterinnen

Ein Ladendetektiv hat am Mittwochabend (4. Februar) in Hürth zwei minderjährige Tatverdächtige bei einem Diebstahl von Süßigkeiten beobachtet und die Polizei verständigt. Die alarmierten Polizeikräfte fanden weiteres Diebesgut aus insgesamt fünf Geschäften bei den Verdächtigen.

Laut ersten Erkenntnisse soll sich die beiden Mädchen gegen 18.30 Uhr in einem Discounter an der Theresienhöhe Süßigkeiten in die Jackentaschen gesteckt haben. Nachdem sie ohne zu bezahlen den Laden verlassen hätten, soll sie der zuständige Ladendetektiv aufgehalten haben.

Eine Polizistin eines hinzugerufenen Streifenteams durchsuchte die mittlerweile Beschuldigten nach weiterem Diebesgut. Sie fand unter anderem Schmuck, Kosmetika und Bekleidung aus fünf weiteren Geschäften. Die Polizeikräfte hielten die Personalien der jungen Frauen fest und fertigten Anzeigen wegen des Verdachts mehrerer Diebstähle.

Die Beamtinnen und Beamten des Kriminalkommissariats 23 haben die weiteren Ermittlungen bereits aufgenommen. (hw)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 02271 81-3305
Fax: 02271 81-3309
Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell

