Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260206-1: Zeugensuche nach Diebstahl aus Büro

Wesseling (ots)

Auto entwendet

Die Polizei sucht derzeit nach Unbekannten, die zwischen Mittwochabend (4. Februar) und Donnerstagmorgen (5. Februar) in ein Büro in Wesseling eingedrungen sind. Die Ermittlerinnen und Ermittler des Kriminalkommissariats 23 nehmen Hinweise unter der Rufnummer 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Zwischen Mittwoch 20.30 Uhr und Donnerstag 7.45 Uhr sollen Täter in ein Büro am Alfons-Müller-Platz eingedrungen sein. Sie entwendeten Bargeld und einen Skoda samt Schlüssel. Zuvor sollen Unbekannte die Eingangstür beschädigt haben.

Alarmierte Polizeikräfte nahmen den Sachverhalt auf, dokumentierten Spuren und fertigten eine Strafanzeige. (sc)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell