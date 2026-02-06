PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Rhein-Erft-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260206-1: Zeugensuche nach Diebstahl aus Büro

Wesseling (ots)

Auto entwendet

Die Polizei sucht derzeit nach Unbekannten, die zwischen Mittwochabend (4. Februar) und Donnerstagmorgen (5. Februar) in ein Büro in Wesseling eingedrungen sind. Die Ermittlerinnen und Ermittler des Kriminalkommissariats 23 nehmen Hinweise unter der Rufnummer 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Zwischen Mittwoch 20.30 Uhr und Donnerstag 7.45 Uhr sollen Täter in ein Büro am Alfons-Müller-Platz eingedrungen sein. Sie entwendeten Bargeld und einen Skoda samt Schlüssel. Zuvor sollen Unbekannte die Eingangstür beschädigt haben.

Alarmierte Polizeikräfte nahmen den Sachverhalt auf, dokumentierten Spuren und fertigten eine Strafanzeige. (sc)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 02271 81-3305
Fax: 02271 81-3309
Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Rhein-Erft-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Rhein-Erft-Kreis
Weitere Meldungen: Polizei Rhein-Erft-Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 05.02.2026 – 11:45

    POL-REK: 260205-4: Minderjährige sollen für Diebstähle in fünf Geschäften verantwortlich sein

    Hürth (ots) - Ladendetektiv stellt Täterinnen Ein Ladendetektiv hat am Mittwochabend (4. Februar) in Hürth zwei minderjährige Tatverdächtige bei einem Diebstahl von Süßigkeiten beobachtet und die Polizei verständigt. Die alarmierten Polizeikräfte fanden weiteres Diebesgut aus insgesamt fünf Geschäften bei den Verdächtigen. Laut ersten Erkenntnisse soll sich ...

    mehr
  • 05.02.2026 – 11:12

    POL-REK: 260205-3: Zigarettenautomat aufgebrochen - Zeugensuche

    Wesseling (ots) - Zigaretten und Bargeld entwendet Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet nach einem oder mehreren Unbekannten. Ihnen wird vorgeworfen, zwischen Montagmittag (2. Februar) und Mittwochnachmittag (4. Februar) einen Zigarettenautomaten in Wesseling aufgebrochen zu haben. Nach ersten Ermittlungen wurden Zigaretten und Bargeld entwendet. Die Beamtinnen und ...

    mehr
  • 05.02.2026 – 10:55

    POL-REK: 260205-2: Kabel und Werkzeuge von Baustelle entwendet - Zeugensuche

    Brühl (ots) - Unbekannte hebelten Baucontainer auf Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet nach einem oder mehreren Unbekannten, die zwischen Dienstagmittag (3. Februar) und Mittwochmorgen (4. Februar) aus einem Baucontainer auf einer Baustelle in Brühl Werkzeuge und Kabeltrommeln entwendet haben sollen. Die Beamtinnen und Beamten des Kriminalkommissariats 23 haben die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren