Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260205-3: Zigarettenautomat aufgebrochen - Zeugensuche

Wesseling (ots)

Zigaretten und Bargeld entwendet

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet nach einem oder mehreren Unbekannten. Ihnen wird vorgeworfen, zwischen Montagmittag (2. Februar) und Mittwochnachmittag (4. Februar) einen Zigarettenautomaten in Wesseling aufgebrochen zu haben. Nach ersten Ermittlungen wurden Zigaretten und Bargeld entwendet.

Die Beamtinnen und Beamten des Kriminalkommissariats 23 haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeugen. Hinweise zu Tätern oder verdächtigen Feststellungen nehmen sie telefonisch unter 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Nach derzeitigem Sachstand bemerkte ein Zeuge am Mittwoch gegen 18 Uhr, dass der Automat an der Kölner Straße aufgebrochen worden war. Gegen 12 Uhr am Montag sei der Automat noch unbeschädigt gewesen.

Hinzugerufene Polizeikräfte stellten ein aufgebrochenes Schloss am Automaten fest. Sie dokumentierten Spuren und nahmen eine Strafanzeige auf. (jus)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 02271 81-3305
Fax: 02271 81-3309
Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell

