POL-REK: 260205-2: Kabel und Werkzeuge von Baustelle entwendet - Zeugensuche

Brühl (ots)

Unbekannte hebelten Baucontainer auf

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet nach einem oder mehreren Unbekannten, die zwischen Dienstagmittag (3. Februar) und Mittwochmorgen (4. Februar) aus einem Baucontainer auf einer Baustelle in Brühl Werkzeuge und Kabeltrommeln entwendet haben sollen.

Die Beamtinnen und Beamten des Kriminalkommissariats 23 haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeugen. Hinweise nehmen sie telefonisch unter 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Laut ersten Informationen sollen die Unbekannten zwischen Dienstag, 13 Uhr und Mittwoch, 8 Uhr einen Baucontainer auf einer Baustelle an der Otto-Wels-Straße nahe des Nord-Süd-Weges aufgebrochen und Werkzeuge sowie Kabeltrommeln entwendet haben. Ein Mitarbeiter habe Mittwochmorgen den aufgebrochenen Container bemerkt. Alarmierte Polizeikräfte sicherten Spuren und fertigten eine Strafanzeige. (rs)

