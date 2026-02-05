PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260205-1: Unbekannte entwendeten Gabelstapler

Brühl (ots)

Die Polizei sucht derzeit nach Tätern, die am Mittwochabend (4. Februar) in Brühl einen Gabelstapler aus einer Tiefgarage entwendet haben sollen. Vier beteiligte Jugendliche seien dunkel gekleidet gewesen. Die Ermittlerinnen und Ermittler des Kriminalkommissariats 23 nehmen Hinweise unter der Rufnummer 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Gegen 20 Uhr alarmierte eine Zeugin die Polizei. Aus einer Tiefgarage an der Straße "Zum Sommersberg" sollen drei Männer, eine Frau und mehrere Jugendliche einen Gabelstapler entwendet haben. Die Frau sei die Maschine gefahren.

Bei der anschließenden Fahndung stellten Polizeikräfte an der Römerstraße, Ecke Ursulastraße einen am Straßenrand festgefahrenen Gabelstapler fest. Sie benachrichtigten den Eigentümer, der die Sicherung des Fahrzeugs übernahm und fertigten nach Sachverhaltsaufnahme eine Strafanzeige. (sc)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 02271 81-3305
Fax: 02271 81-3309
Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell

