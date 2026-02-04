Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260204-1: Autofahrer und Beifahrerin bei Verkehrsunfall leicht verletzt - Blutprobe

Bergheim (ots)

Drogenvortest bei Fahrer positiv auf Cannabis, Kokain und Amphetamin

Bei einem Verkehrsunfall am Dienstag (3. Februar) in Bergheim-Paffendorf sind ein Autofahrer (37) und seine Beifahrerin (67) leicht verletzt worden. Der mutmaßliche Fahrer steht zudem im Verdacht, unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln gefahren zu sein.

Nach derzeitigem Sachstand sei der Fahrer (31) eines Ford gegen 9 Uhr auf der Landesstraße (L) 361 aus Bergheim kommend in Richtung Paffendorf gefahren. Kurz hinter der Einmündung zur Bundesstraße (B) 477 habe der 37-Jährige in einem Mercedes auf dem Standstreifen in dieselbe Richtung gestanden und beabsichtigt, zu wenden. Obwohl der 31-Jährige eigenen Angaben zufolge versucht habe, auszuweichen, kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Ford und dem Mercedes.

Anschließend habe der Fordfahrer beobachtet, wie der Fahrer des Mercedes über den Beifahrersitz aus dem Auto geklettert sei. Hinzugerufene Polizeikräfte nahmen den Unfall auf befragten die Unfallbeteiligten. Dabei gab der 37-Jährige an, dass, entgegen der Beobachtungen des Zeugen, die Beifahrerin gefahren sei. Ein Drogenvortest bei ihm verlief positiv auf Cannabis, Kokain und Amphetamin. Die Beamten ordneten eine Blutprobe an, die ein Arzt in einem Krankenhaus entnahm.

Die Uniformierten stellten den Führerschein und den Mercedes sicher. Die weiteren Ermittlungen haben die Beamtinnen und Beamten des Verkehrskommissariats aufgenommen. (jus)

