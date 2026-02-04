PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Rhein-Erft-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260204-1: Autofahrer und Beifahrerin bei Verkehrsunfall leicht verletzt - Blutprobe

Bergheim (ots)

Drogenvortest bei Fahrer positiv auf Cannabis, Kokain und Amphetamin

Bei einem Verkehrsunfall am Dienstag (3. Februar) in Bergheim-Paffendorf sind ein Autofahrer (37) und seine Beifahrerin (67) leicht verletzt worden. Der mutmaßliche Fahrer steht zudem im Verdacht, unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln gefahren zu sein.

Nach derzeitigem Sachstand sei der Fahrer (31) eines Ford gegen 9 Uhr auf der Landesstraße (L) 361 aus Bergheim kommend in Richtung Paffendorf gefahren. Kurz hinter der Einmündung zur Bundesstraße (B) 477 habe der 37-Jährige in einem Mercedes auf dem Standstreifen in dieselbe Richtung gestanden und beabsichtigt, zu wenden. Obwohl der 31-Jährige eigenen Angaben zufolge versucht habe, auszuweichen, kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Ford und dem Mercedes.

Anschließend habe der Fordfahrer beobachtet, wie der Fahrer des Mercedes über den Beifahrersitz aus dem Auto geklettert sei. Hinzugerufene Polizeikräfte nahmen den Unfall auf befragten die Unfallbeteiligten. Dabei gab der 37-Jährige an, dass, entgegen der Beobachtungen des Zeugen, die Beifahrerin gefahren sei. Ein Drogenvortest bei ihm verlief positiv auf Cannabis, Kokain und Amphetamin. Die Beamten ordneten eine Blutprobe an, die ein Arzt in einem Krankenhaus entnahm.

Die Uniformierten stellten den Führerschein und den Mercedes sicher. Die weiteren Ermittlungen haben die Beamtinnen und Beamten des Verkehrskommissariats aufgenommen. (jus)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 02271 81-3305
Fax: 02271 81-3309
Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Rhein-Erft-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Rhein-Erft-Kreis
Weitere Meldungen: Polizei Rhein-Erft-Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 03.02.2026 – 15:34

    POL-REK: 260203-7: Öffentlichkeitsfahndung nach vermissten Mann

    Rhein-Erft-Kreis, Köln (ots) - Polizei Rhein-Erft-Kreis und Polizei Köln bitten Bevölkerung um Mithilfe Die Polizei Rhein-Erft-Kreis und die Polizei Köln suchen mit einem Lichtbild nach einem als vermisst gemeldeten Mann (59) der sich zuletzt zu einer Behandlung in der Uniklinik in Köln befunden hatte. Umfangreiche Ermittlungen und Suchmaßnahmen nach seinem ...

    mehr
  • 03.02.2026 – 13:45

    POL-REK: 260203-6: Bewaffneter Täter raubte Kiosk aus

    Kerpen (ots) - Ermittler suchen Zeugen Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet derzeit nach einem bislang unbekannten Täter, der am Montagabend (2. Februar) in Kerpen-Blatzheim einen Kioskmitarbeiter mit einer Waffe bedroht und Bargeld geraubt haben soll. Der Tatverdächtige wird als schlanker, 175 bis 180 Zentimeter großer, komplett dunkel gekleideter und maskierter Mann beschrieben. Als Besonderheit wurde ein jeweils ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren