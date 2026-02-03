Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260203-6: Bewaffneter Täter raubte Kiosk aus

Kerpen (ots)

Ermittler suchen Zeugen

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet derzeit nach einem bislang unbekannten Täter, der am Montagabend (2. Februar) in Kerpen-Blatzheim einen Kioskmitarbeiter mit einer Waffe bedroht und Bargeld geraubt haben soll. Der Tatverdächtige wird als schlanker, 175 bis 180 Zentimeter großer, komplett dunkel gekleideter und maskierter Mann beschrieben. Als Besonderheit wurde ein jeweils weißes Logo auf seinen Handschuhen und dem linken Jackenärmel beschrieben.

Hinweise zum Täter oder zu verdächtigen Feststellungen nehmen die Beamten des Kriminalkommissariats 13 telefonisch unter 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Laut ersten Erkenntnissen soll der Unbekannte kurz vor Ladenschluss gegen 20.50 Uhr den Kiosk an der Dürener Straße betreten haben. Hier habe er einen Angestellten mit einer Schusswaffe bedroht und Bargeld aus der Kasse gefordert. Samt Beute soll er in Richtung der Bushaltestelle "Blatzheim-Mitte" geflüchtet und dort in einen Bus eingestiegen sein.

Alarmierte Polizistinnen und Polizisten leiteten umgehend eine Fahndung nach dem Flüchtigen ein. Weitere Kräfte sicherten Spuren am Tatort und dokumentierten die Aussagen des Geschädigten und der Zeugen für eine Strafanzeige. (hw)

