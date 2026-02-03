PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260203-6: Bewaffneter Täter raubte Kiosk aus

Kerpen (ots)

Ermittler suchen Zeugen

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet derzeit nach einem bislang unbekannten Täter, der am Montagabend (2. Februar) in Kerpen-Blatzheim einen Kioskmitarbeiter mit einer Waffe bedroht und Bargeld geraubt haben soll. Der Tatverdächtige wird als schlanker, 175 bis 180 Zentimeter großer, komplett dunkel gekleideter und maskierter Mann beschrieben. Als Besonderheit wurde ein jeweils weißes Logo auf seinen Handschuhen und dem linken Jackenärmel beschrieben.

Hinweise zum Täter oder zu verdächtigen Feststellungen nehmen die Beamten des Kriminalkommissariats 13 telefonisch unter 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Laut ersten Erkenntnissen soll der Unbekannte kurz vor Ladenschluss gegen 20.50 Uhr den Kiosk an der Dürener Straße betreten haben. Hier habe er einen Angestellten mit einer Schusswaffe bedroht und Bargeld aus der Kasse gefordert. Samt Beute soll er in Richtung der Bushaltestelle "Blatzheim-Mitte" geflüchtet und dort in einen Bus eingestiegen sein.

Alarmierte Polizistinnen und Polizisten leiteten umgehend eine Fahndung nach dem Flüchtigen ein. Weitere Kräfte sicherten Spuren am Tatort und dokumentierten die Aussagen des Geschädigten und der Zeugen für eine Strafanzeige. (hw)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 02271 81-3305
Fax: 02271 81-3309
Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizei Rhein-Erft-Kreis
Weitere Meldungen: Polizei Rhein-Erft-Kreis
  • 03.02.2026 – 12:09

    POL-REK: 260203-5: Mopedfahrer stürzte bei Vollbremsung - Zeugensuche

    Hürth (ots) - Jugendlicher leicht verletzt Bei einem Verkehrsunfall am Sonntagabend (1. Februar) in Hürth ist ein Mopedfahrer (15) leicht verletzt worden. Ein unbekannter Autofahrer oder eine unbekannte Autofahrerin sei vom Unfallort davongefahren. Die Beamtinnen und Beamten des Verkehrskommissariats haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeugen. Hinweise ...

  • 03.02.2026 – 11:57

    POL-REK: 260203-4: Falsche Polizeibeamtin erbeutete Schmuck und Bargeld - Zeugensuche

    Rhein-Erft-Kreis (ots) - Ein weiterer Versuch scheiterte Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet nach einer etwa 25 bis 28 Jahre alten, schlanken und etwa 165 Zentimeter großen Unbekannten, die Montagmittag (2. Februar) in Erftstadt mit Hilfe einer Lüge Schmuck erbeutet hat. Die Tatverdächtige, bekleidet mit schwarzem Kapuzenpullover und schwarzer Jacke mit braunem ...

  • 03.02.2026 – 11:46

    POL-REK: 260203-3: Werkzeugdiebstähle aus Transportern

    Rhein-Erft-Kreis (ots) - Zeugen gesucht Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet derzeit nach Unbekannten, die zwischen Samstag (31. Januar) und Montag (2. Februar) Transporter aufgebrochen und Werkzeuge entwendet haben sollen. Die Ermittlerinnen und Ermittler des Kriminalkommissariats 23 nehmen Hinweise unter der Rufnummer 02271 81-0 oder per E-Mail an ...

