Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260203-5: Mopedfahrer stürzte bei Vollbremsung - Zeugensuche

Hürth (ots)

Jugendlicher leicht verletzt

Bei einem Verkehrsunfall am Sonntagabend (1. Februar) in Hürth ist ein Mopedfahrer (15) leicht verletzt worden. Ein unbekannter Autofahrer oder eine unbekannte Autofahrerin sei vom Unfallort davongefahren.

Die Beamtinnen und Beamten des Verkehrskommissariats haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeugen. Hinweise nehmen sie unter der Rufnummer 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen. Auch der oder die Unbekannte wird gebeten, sich zu melden.

Nach derzeitigem Sachstand sei der 15-Jährige gegen 21 Uhr auf der Hermülheimer Straße in Alstädten-Burbach von der Kampstraße kommend in Richtung Brunnenstraße gefahren. Gleichzeitig sei der oder die Unbekannte in entgegengesetzte Richtung unterwegs gewesen. In Höhe der Hausnummer 221 sollen mehrere Autos auf der Fahrbahn in Richtung Kampstraße geparkt haben. Der Fahrer oder die Fahrerin des Autos habe nicht angehalten und der Jugendliche habe eigenen Angaben eine Vollbremsung gemacht, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Dabei stürzte er und zog sich die leichten Verletzungen zu. Das Auto sei davongefahren.

Der Junge erstattete gemeinsam mit seiner Mutter Anzeige auf einer Polizeiwache. (jus)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 02271 81-3305
Fax: 02271 81-3309
Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell

