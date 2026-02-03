Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260203-3: Werkzeugdiebstähle aus Transportern

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Zeugen gesucht

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet derzeit nach Unbekannten, die zwischen Samstag (31. Januar) und Montag (2. Februar) Transporter aufgebrochen und Werkzeuge entwendet haben sollen. Die Ermittlerinnen und Ermittler des Kriminalkommissariats 23 nehmen Hinweise unter der Rufnummer 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Zwischen Sonntag 13 Uhr und Montag 7 Uhr brachen Unbekannte in Wesseling einen Transporter im Bereich der Entenfangstraße und der Bachstraße auf und entwendeten Werkzeug aus einem VW. Zwischen 22 Uhr und 14 Uhr verschafften sich Diebe Zugang zu einem Renault im Bereich Ulmenstraße und Eschenweg und entwendeten auch hier Werkzeug.

Zwischen Samstagmorgen 3 Uhr und Montag 12 Uhr sollen Unbekannte Werkzeuge aus einem Vito im Bereich der Theodor-Heuss-Straße und Willy-Brandt-Straße in Brühl gestohlen haben. Dazu hebelten die Diebe eine Tür auf.

In allen Fällen dokumentierten hinzugerufene Polizistinnen und Polizisten die Spuren und fertigten Strafanzeige.

Fahrzeuge sind keine Tresore! Lassen Sie keine Gegenstände offen sichtbar in Autos, Transportern oder Lastwagen liegen. Räumen Sie wertvolle Gegenstände beim Verlassen aus dem Innenraum. Täter machen sich in der Regel vor einem Diebstahl ein Bild von der zu erwartenden Beute. Parken Sie Ihr Fahrzeug möglichst in Gebäuden. (sc)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell