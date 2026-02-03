PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Rhein-Erft-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260203-3: Werkzeugdiebstähle aus Transportern

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Zeugen gesucht

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet derzeit nach Unbekannten, die zwischen Samstag (31. Januar) und Montag (2. Februar) Transporter aufgebrochen und Werkzeuge entwendet haben sollen. Die Ermittlerinnen und Ermittler des Kriminalkommissariats 23 nehmen Hinweise unter der Rufnummer 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Zwischen Sonntag 13 Uhr und Montag 7 Uhr brachen Unbekannte in Wesseling einen Transporter im Bereich der Entenfangstraße und der Bachstraße auf und entwendeten Werkzeug aus einem VW. Zwischen 22 Uhr und 14 Uhr verschafften sich Diebe Zugang zu einem Renault im Bereich Ulmenstraße und Eschenweg und entwendeten auch hier Werkzeug.

Zwischen Samstagmorgen 3 Uhr und Montag 12 Uhr sollen Unbekannte Werkzeuge aus einem Vito im Bereich der Theodor-Heuss-Straße und Willy-Brandt-Straße in Brühl gestohlen haben. Dazu hebelten die Diebe eine Tür auf.

In allen Fällen dokumentierten hinzugerufene Polizistinnen und Polizisten die Spuren und fertigten Strafanzeige.

Fahrzeuge sind keine Tresore! Lassen Sie keine Gegenstände offen sichtbar in Autos, Transportern oder Lastwagen liegen. Räumen Sie wertvolle Gegenstände beim Verlassen aus dem Innenraum. Täter machen sich in der Regel vor einem Diebstahl ein Bild von der zu erwartenden Beute. Parken Sie Ihr Fahrzeug möglichst in Gebäuden. (sc)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 02271 81-3305
Fax: 02271 81-3309
Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Rhein-Erft-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Rhein-Erft-Kreis
Weitere Meldungen: Polizei Rhein-Erft-Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 03.02.2026 – 11:45

    POL-REK: 260203-2: Falsche Handwerker entwendeten Bargeld

    Rhein-Erft-Kreis (ots) - Zeugen gesucht Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet derzeit nach Unbekannten, die sich am Montag (2. Februar) mit einer Lüge Zugang zum Haus einer Hürtherin verschafft und Bargeld entwendet haben soll. Einer der falschen Handwerker soll etwa 30 Jahre alt und 175 Zentimeter groß sein. Er habe einen Rollkragenpullover, eine Jacke und Schuhe, jeweils in schwarz, getragen. Sein Komplize sei etwa 35 ...

    mehr
  • 03.02.2026 – 11:10

    POL-REK: 260203-1: Rollerfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt - Zeugensuche

    Kerpen (ots) - Unfallbeteiligter fuhr vom Unfallort davon Bei einem Verkehrsunfall am Samstagabend (31. Januar) in Kerpen-Sindorf ist ein Rollerfahrer (21) leicht verletzt worden. Ein unbekannter Autofahrer oder eine unbekannte Autofahrerin soll in einem weißen Kleinwagen vom Unfallort davongefahren sein. Rettungskräfte kümmerten sich um den Leichtverletzten und ...

    mehr
  • 02.02.2026 – 13:41

    POL-REK: 260202-2: Seniorin mit mieser Masche betrogen - Zeugensuche

    Erftstadt (ots) - Falsche Polizeibeamtin holte Schmuck ab Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet nach einer etwa 40 bis 45 Jahre alten und 165 Zentimeter großen Unbekannten mit dunklen Haaren. Die schlanke Tatverdächtige, bekleidet mit schwarz-weißer Jacke und Mund-Nasenschutz vor dem Gesicht soll am Sonntagabend (1. Februar) in Erftstadt mit einer Lüge in den Besitz ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren