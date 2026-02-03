Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260203-1: Rollerfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt - Zeugensuche

Kerpen (ots)

Unfallbeteiligter fuhr vom Unfallort davon

Bei einem Verkehrsunfall am Samstagabend (31. Januar) in Kerpen-Sindorf ist ein Rollerfahrer (21) leicht verletzt worden. Ein unbekannter Autofahrer oder eine unbekannte Autofahrerin soll in einem weißen Kleinwagen vom Unfallort davongefahren sein. Rettungskräfte kümmerten sich um den Leichtverletzten und brachten ihn in ein Krankenhaus.

Die Beamtinnen und Beamten des Verkehrskommissariats haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeugen. Auch der oder die Unbekannte wird gebeten, sich zu melden. Hinweise nehmen die Ermittlerinnen und Ermittler telefonisch unter 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Ersten Erkenntnissen zufolge sei der Fahrer (49) eines Toyota gegen 18.30 Uhr auf der Kerpener Straße in Richtung Weyerstraße gefahren. Hinter ihm sei der 21-Jährige auf seinem Zweirad unterwegs gewesen. Der oder die Unbekannte sei gleichzeitig in Richtung Hüttenstraße unterwegs gewesen. In Höhe der Hausnummer 88 habe der weiße Kleinwagen ein weiteres Fahrzeug trotz geltendem Überholverbot überholt. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, habe der 49-Jährige eine Gefahrenbremsung durchgeführt. Dadurch sei der Kleinkraftradfahrer auf den Toyota aufgefahren.

Hinzugerufene Polizisten dokumentierten Spuren am Unfallort und fertigten eine Verkehrsunfallanzeige. (jus)

