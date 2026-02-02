Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260202-1: Zeugensuche nach Wohnungseinbrüchen

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Neue Beratungstermine der Kriminalprävention

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet derzeit nach Unbekannten, die am Wochenende in Häuser in Frechen, Pulheim, Wesseling und Bergheim eingebrochen sind. Die Ermittlerinnen und Ermittler des Kriminalkommissariats 13 nehmen Hinweise unter der Rufnummer 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Freitag, 30. Januar: Laut ersten Erkenntnissen brachen Täter zwischen circa 11 Uhr und 12 Uhr in ein Haus an der Straße "In der Hüll" ein. Als der Geschädigte den Einbruch bei seiner Rückkehr bemerkte, rief er die Polizei. Über seine Überwachungskamera habe der Bewohner beobachtet, dass ein Unbekannter gegen 11.30 Uhr mehrfach an seiner Tür geklingelt habe. Polizisten stellten fest, dass der oder die Einbrecher mehrere Räume durchwühlt und Geld und Schmuck entwendet haben sollen.

In Wesseling-Keldenich verschafften sich Einbrecher zwischen 15.30 Uhr und 19 Uhr über ein rückwärtiges Fenster Zutritt zu einem Haus an der Klobbotzstraße und durchwühlten mehrere Räume. Ob sie etwas entwendeten, ist Bestandteil der Ermittlungen.

Samstag 31. Januar: Auf gleiche Weise drangen Täter zwischen 10.45 Uhr und 18 Uhr in ein Haus zwischen der Straße "Manstedtener Berg" und Geyener Straße in Pulheim ein. Die Geschädigte habe vor Ort festgestellt, dass sie ihre Eingangstür nicht mehr öffnen konnte und stellte ein eingeschlagenes Fenster fest. Sie rief die Polizei. Die Unbekannten sollen alle Räume durchwühlt haben.

In Frechen sollen Täter zwischen 17.15 Uhr und etwa 21 Uhr durch eine Terrassentür in ein Haus an dem Von-Hasewinkel-Weg eingebrochen sein. Sie sollen Wertgegenstände entwendet haben.

In allen Fällen sicherten Polizeikräfte Spuren und fertigten Strafanzeigen.

Die Polizei rät: Notieren Sie sich bei Kauf neuer Gegenstände, falls vorhanden, die Individualnummer, sodass Sie sie im Falle eines Diebstahls griffbereit haben. Erstatten Sie Anzeige bei der Polizei. Dann können die Polizistinnen und Polizisten den entwendeten Gegenstand zur Fahndung ausschreiben.

Die technische Sicherheitsberatung der Polizei Rhein-Erft-Kreis hilft Ihnen Ihr Zuhause sicherer zu machen. Schieben Sie Einbrechern einen Riegel vor. Dazu bieten die Experten der Kriminalprävention im Februar einige Gruppenberatungstermine in den Polizei-Dienstgebäuden in Bergheim und Hürth an. Weitere Informationen und die Termine finden Sie auf folgender Internetseite: https://rhein-erft-kreis.polizei.nrw/themenseite-wohnungseinbruch (sc)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell