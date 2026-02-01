Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260201-1: Ladendieb fuhr alkoholisiert zur Tat

Frechen (ots)

Am Nachmittag des 31.01.2026 nahm ein 44jähriger Mann in einem Baumarkt in Frechen Werkzeuge und Arbeitsbekleidung aus der Auslage und durchschritt den Kassenbereich ohne zu bezahlen. Ein Ladendetektiv stellte den Mann und verständigte die Polizei. Die Beamten nahmen den Ladendieb vorläufig fest. Sie stellten fest, dass der Mann bei der Tat alkoholisiert war. Weil der Ladendieb bereits alkoholisiert zum Tatort gefahren war, muss er sich zudem wegen des Fahrens unter Alkoholeinfluss einem weiteren Strafverfahren stellen. Die Ermittlungen dauern noch an. (ns)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell