PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Rhein-Erft-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260201-1: Ladendieb fuhr alkoholisiert zur Tat

Frechen (ots)

Am Nachmittag des 31.01.2026 nahm ein 44jähriger Mann in einem Baumarkt in Frechen Werkzeuge und Arbeitsbekleidung aus der Auslage und durchschritt den Kassenbereich ohne zu bezahlen. Ein Ladendetektiv stellte den Mann und verständigte die Polizei. Die Beamten nahmen den Ladendieb vorläufig fest. Sie stellten fest, dass der Mann bei der Tat alkoholisiert war. Weil der Ladendieb bereits alkoholisiert zum Tatort gefahren war, muss er sich zudem wegen des Fahrens unter Alkoholeinfluss einem weiteren Strafverfahren stellen. Die Ermittlungen dauern noch an. (ns)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 02271 81-3305
Fax: 02271 81-3309
Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Rhein-Erft-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Rhein-Erft-Kreis
Weitere Meldungen: Polizei Rhein-Erft-Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 30.01.2026 – 14:48

    POL-REK: 260130-3: Wohnungseinbrecher entwendeten Schmuck

    Hürth, Wesseling (ots) - Ermittler suchen Zeugen Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet derzeit nach einem oder mehreren bislang unbekannten Tätern, die am Donnerstag (29. Januar) in Häuser in Hürth und Wesseling eingebrochen sind. Die zuständigen Ermittler des Kriminalkommissariats 13 bitten Zeugen um Hinweise. Laut ersten Erkenntnissen sollen Unbekannte in der ...

    mehr
  • 30.01.2026 – 13:57

    POL-REK: 260130-2: Einbruch in Grundschule und Kindergarten - Zeugensuche

    Erftstadt (ots) - Unbekannte hebelten Türen auf Die Polizei fahndet nach einem oder mehreren Unbekannten, die zwischen Donnerstagnachmittag (29. Januar) und Freitagmorgen (30. Januar) in einen Kindergarten und in eine Grundschule in Erftstadt-Lechenich eingebrochen sein sollen. Die genaue Beute ist Gegenstand der Ermittlungen. Die Beamtinnen und Beamten des ...

    mehr
  • 30.01.2026 – 11:52

    POL-REK: 260130-1: Gegenstände von Gräbern entwendet

    Hürth (ots) - Zeugen gesucht Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet derzeit nach Unbekannten, die zwischen Mittwoch (28. Januar) und Donnerstag (29. Januar) mehrere Gegenstände von einem Friedhof in Hürth entwendet haben sollen. Die Ermittlerinnen und Ermittler des Kriminalkommissariats 23 nehmen Hinweise unter der Rufnummer 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen. Zudem bitten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren