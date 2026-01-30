Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260130-2: Einbruch in Grundschule und Kindergarten - Zeugensuche

Erftstadt (ots)

Unbekannte hebelten Türen auf

Die Polizei fahndet nach einem oder mehreren Unbekannten, die zwischen Donnerstagnachmittag (29. Januar) und Freitagmorgen (30. Januar) in einen Kindergarten und in eine Grundschule in Erftstadt-Lechenich eingebrochen sein sollen. Die genaue Beute ist Gegenstand der Ermittlungen.

Die Beamtinnen und Beamten des Kriminalkommissariats 22 haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeugen. Hinweise nehmen sie telefonisch unter 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Laut ersten Informationen sollen Unbekannte zwischen Donnerstag, 16 Uhr und Freitag, 7 Uhr sowohl an der Grundschule als auch am Kindergarten am Kölner Ring Außentüren aufgehebelt haben. Alarmierte Polizeikräfte fanden in den Gebäuden zahlreiche weitere aufgebrochene Türen und durchwühlte Räume vor. Sie sicherten Spuren und fertigten Strafanzeigen. (rs)

