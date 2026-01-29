Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260129-4: Autofahrer flüchtete vor Polizeikontrolle - Blutprobe

Elsdorf (ots)

Mann ohne Fahrerlaubnis und unter Drogen unterwegs

Polizistinnen und Polizisten haben am Mittwochabend (28. Januar) einen Autofahrer (20) in Elsdorf gestellt. Ihm wird vorgeworfen, vor einer Polizeikontrolle geflüchtet sowie unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und ohne Fahrerlaubnis gefahren zu sein.

Gegen 23.50 Uhr beabsichtigten Polizeikräfte, den Fahrer eines VW Polos auf dem Finkenweg im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle zu kontrollieren. Der Fahrer missachtete die Anhaltesignale der Polizistinnen und Polizisten und fuhr durch das Elsdorfer Stadtgebiet davon. Dabei fuhr er augenscheinlich schneller als die zugelassene Höchstgeschwindigkeit. Wieder im Finkenweg angekommen stoppte der Fahrer und flüchtete zu Fuß über den Schwalbenweg in Richtung Landesstraße (L) 276. Schließlich stellten die Uniformierten den Mann in einem Gebüsch.

Die Beamten stellten fest, dass der nunmehr Beschuldigte keine gültige Fahrerlaubnis hat und das Kennzeichen des Polos für ein anderes Auto ausgegeben war. Außerdem nahmen sie Cannabisgeruch in dem VW wahr. Ein Drogenvortest beim 20-Jährigen verlief positiv auf Cannabis, worauf die Beamten eine Blutprobe anordnen, die ein Arzt später auf einer Polizeiwache entnahm. Zudem hat der Mann nach derzeitigem Stand keinen festen Wohnsitz in Deutschland und es besteht der Verdacht, dass er sich illegal in der Bundesrepublik aufhält. Die Einsatzkräfte nahmen den 20-Jährigen vorläufig fest.

Die Ermittlungen des Verkehrskommissariats und des Kriminalkommissariats 21 dauern an. (jus)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell