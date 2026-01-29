Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260129-1: Tasche aus Auto entwendet - Zeugensuche

Wesseling (ots)

Fahrzeuge sind keine Tresore!

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet derzeit nach Unbekannten, die am Mittwochmittag (28. Januar) eine Tasche aus einem Auto in Wesseling-Berzdorf entwendet haben sollen. Die Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter der Zentralen Anzeigenbearbeitung nehmen Hinweise unter der Rufnummer 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Laut ersten Erkenntnissen stellte ein Autofahrer seinen Volvo um 13.15 Uhr auf einem Parkplatz an der Hauptstraße ab. Als er zehn Minuten später zurückgekehrt sei, habe er festgestellt, dass die hintere Scheibe auf der linken Fahrzeugseite eingeschlagen war. Zudem sollen Unbekannte seine Aktentasche entwendet haben. Er fuhr zur Polizeiwache und erstattete eine Strafanzeige.

Fahrzeuge sind keine Tresore! Lassen Sie keine Gegenstände offen sichtbar in Fahrzeugen liegen. Räumen Sie wertvolle Gegenstände beim Verlassen aus dem Fahrzeug. Täter machen sich in der Regel vor einem Diebstahl ein Bild von der zu erwartenden Beute. Parken Sie Ihr Fahrzeug möglichst in Gebäuden. (sc)

