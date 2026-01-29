PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Rhein-Erft-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260129-1: Tasche aus Auto entwendet - Zeugensuche

Wesseling (ots)

Fahrzeuge sind keine Tresore!

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet derzeit nach Unbekannten, die am Mittwochmittag (28. Januar) eine Tasche aus einem Auto in Wesseling-Berzdorf entwendet haben sollen. Die Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter der Zentralen Anzeigenbearbeitung nehmen Hinweise unter der Rufnummer 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Laut ersten Erkenntnissen stellte ein Autofahrer seinen Volvo um 13.15 Uhr auf einem Parkplatz an der Hauptstraße ab. Als er zehn Minuten später zurückgekehrt sei, habe er festgestellt, dass die hintere Scheibe auf der linken Fahrzeugseite eingeschlagen war. Zudem sollen Unbekannte seine Aktentasche entwendet haben. Er fuhr zur Polizeiwache und erstattete eine Strafanzeige.

Fahrzeuge sind keine Tresore! Lassen Sie keine Gegenstände offen sichtbar in Fahrzeugen liegen. Räumen Sie wertvolle Gegenstände beim Verlassen aus dem Fahrzeug. Täter machen sich in der Regel vor einem Diebstahl ein Bild von der zu erwartenden Beute. Parken Sie Ihr Fahrzeug möglichst in Gebäuden. (sc)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 02271 81-3305
Fax: 02271 81-3309
Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Rhein-Erft-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Rhein-Erft-Kreis
Weitere Meldungen: Polizei Rhein-Erft-Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 28.01.2026 – 14:20

    POL-REK: 260128-1: Falscher Handwerker erbeutet Bargeld und Schmuck - Zeugensuche

    Frechen (ots) - Polizei rät: Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet derzeit nach einem Mann zwischen 35 und 40 Jahren. Ihm wird vorgeworfen, sich am Dienstagmittag (27. Januar) mit einer Lüge Zutritt zu einer Wohnung in Frechen-Buschbell verschafft und mutmaßlich gemeinsam mit einem Komplizen Bargeld, Schmuck und Zigaretten ...

    mehr
  • 27.01.2026 – 15:07

    POL-REK: 260127-2: Unbekannte entwenden hydraulische Schere von Baustelle

    Hürth (ots) - Polizei bittet Zeugen um Hinweise Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet nach mehreren Unbekannten. Sie sollen in der Nacht zu Montag (26. Januar) eine hydraulische Schere von einer Baustelle in Hürth-Kalscheuren entwendet haben. Die Beamtinnen und Beamten des Kriminalkommissariats 23 haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeugen. Hinweise zu ...

    mehr
  • 27.01.2026 – 13:39

    POL-REK: 260127-1: Zeugensuche nach Einbrüchen

    Bedburg (ots) - Täter zerstörten Terrassentüren Unbekannte sind am Montag (26. Januar) in Häuser in Bedburg-Lipp und Bedburg-Kaster eingebrochen. Die Täter entwendeten unter anderem Bargeld. Laut ersten Erkenntnissen verschafften sich die Unbekannten im Zeitraum zwischen 18 Uhr und 20 Uhr Zutritt zu einem Haus an der Straße "Schulpfad" in Bedburg-Lipp. Hier hebelten die Täter eine Terrassentür auf, durchwühlten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren