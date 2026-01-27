PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260127-1: Zeugensuche nach Einbrüchen

Bedburg (ots)

Täter zerstörten Terrassentüren

Unbekannte sind am Montag (26. Januar) in Häuser in Bedburg-Lipp und Bedburg-Kaster eingebrochen. Die Täter entwendeten unter anderem Bargeld.

Laut ersten Erkenntnissen verschafften sich die Unbekannten im Zeitraum zwischen 18 Uhr und 20 Uhr Zutritt zu einem Haus an der Straße "Schulpfad" in Bedburg-Lipp. Hier hebelten die Täter eine Terrassentür auf, durchwühlten anschließend sämtliche Schränke und Schubladen im Haus und flüchteten mit Bargeld und Schmuck.

Auch im Nachbarort Bedburg-Kaster brachen bislang Unbekannte in ein Einfamilienhaus im Bereich der Carl-Leyhausen-Allee ein. Zwischen 13 Uhr und 19 Uhr schlugen die Täter die Scheibe einer Terrassentüre ein. Nach Auskunft der Bewohner erbeuteten die Einbrecher Schmuck und Münzen.

Die Ermittlungen in beiden Fällen haben die Beamten des Kriminalkommissariats 13 bereits aufgenommen. Hinweise nehmen die zuständigen Kriminalistinnen und Kriminalisten telefonisch unter 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen. (hw)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 02271 81-3305
Fax: 02271 81-3309
Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell

