Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260126-2: Zeugensuche nach drei Einbrüchen

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Bewohnerin bemerkte Einbrecherin

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet nach einer etwa 18 bis 25 Jahre alten Frau mit glatten schwarzen Haaren, die zur Tatzeit zum Zopf geflochten waren. Die schlanke und etwa 165 Zentimeter große Verdächtige soll am Freitag (23. Januar) versucht haben, eine Terrassentür in Wesseling aufzuhebeln und wurde dabei von der Bewohnerin gestört. In Erftstadt und Pulheim kam es zwischen Freitag (23. Januar) und Samstag (24. Januar) ebenfalls zu Einbrüchen.

Die Beamtinnen und Beamten des Kriminalkommissariats 13 haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeugen. Hinweise nehmen sie telefonisch unter 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Laut ersten Informationen habe am Freitag gegen 15.20 Uhr jemand an einem Haus an der Straße "Auf dem Eichholzer Acker" in Wesseling-Keldenich mehrfach geklingelt haben. Die Bewohnerin des Hauses habe das Klingeln zunächst ignoriert und wenig später verdächtige Geräusche gehört. Sie bemerkte daraufhin die Tatverdächtige, die versucht habe, mit einem Stemmeisen die Terrassentür aufzuhebeln. Die Unbekannte flüchtete sofort in unbekannte Richtung.

In Erftstadt-Kierdorf sollen Unbekannte am Freitag zwischen 17.30 Uhr und 20.30 Uhr in ein Haus am Roggendorfer Weg eingedrungen sein und Schmuck sowie Münzen entwendet haben. Alarmierte Polizeikräfte fanden Hebelspuren an der Eingangstür und mehrere durchwühlte Räume im Haus vor.

In Pulheim-Brauweiler sollen Unbekannte am Samstag zwischen 15 Uhr und 20.30 Uhr an einem Haus an der Otto-Hahn-Straße Glastüren eingeschlagen und einzelne Räume durchwühlt haben. Die genaue Beute ist Gegenstand der Ermittlungen.

Alarmierte Polizistinnen und Polizisten sicherten Spuren und fertigten Strafanzeigen. (rs)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell