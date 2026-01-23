PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260123-3: Zeugensuche nach Diebstahl aus Transportern

Pulheim (ots)

Zwei Fahrzeuge betroffen

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet derzeit nach Unbekannten, die zwischen Mittwochabend (21. Januar) und Donnerstagmorgen (22. Januar) Werkzeuge aus Transportern in Pulheim entwendet haben. Die Ermittlerinnen und Ermittler des Kriminalkommissariats 21 nehmen Hinweise unter der Rufnummer 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Laut ersten Erkenntnissen sollen Unbekannte zwischen Mittwoch 17 Uhr und Donnerstag 8.30 Uhr Werkzeuge aus einem Ford Transit im Bereich der Mozartstraße und des Fuchspfads entwendet haben.

Auf einem Parkplatz an der Escher Straße, Ecke Fuchspfad sollen Täter zwischen Mittwoch 16 Uhr und Donnerstag etwa 6.30 Uhr ebenfalls Werkzeuge und Geräte aus einem Transit gestohlen haben.

Die Geschädigten zeigten die Diebstähle bei der Polizei an. Die Polizeikräfte fertigten Strafanzeigen.

Fahrzeuge sind keine Tresore! Lassen Sie keine Gegenstände offen sichtbar in Fahrzeugen liegen. Räumen Sie wertvolle Gegenstände beim Verlassen und Parken aus dem Fahrzeug. Täter machen sich in der Regel vor einem Diebstahl ein Bild von der zu erwartenden Beute. Parken Sie Ihr Fahrzeug möglichst in Gebäuden. (sc)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 02271 81-3305
Fax: 02271 81-3309
Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell

