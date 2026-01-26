Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260126-1: Auto touchierte Fußgänger und fuhr davon - Zeugensuche

Hürth (ots)

Fußgänger leicht verletzt

Bei einem Verkehrsunfall am Samstagnachmittag (24. Januar) in Hürth-Hermülheim ist ein Fußgänger (21) leicht verletzt worden. Ein unbekannter Autofahrer oder eine unbekannte Autofahrerin in einem schwarzen BMW sei nach dem Unfall davongefahren.

Die Beamtinnen und Beamten des Verkehrskommissariats haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeugen. Auch der oder die Unbekannte wird gebeten, sich zu melden. Hinweise nehmen die Ermittlerinnern und Ermittler telefonisch unter 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Nach derzeitigem Sachstand habe der 21-Jährige gegen 15.50 Uhr die Luxemburger Straße in Höhe der Hausnummer 340 überquert. Gleichzeitig sei der BMW auf der Luxemburger Straße in Richtung Bonnstraße gefahren. Das Auto habe sich laut Aussagen des Fußgängers so schnell genähert, dass er nach rechts auf den Gehweg gesprungen sei, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Dennoch habe der BMW den 21-Jährigen mit dem rechten Außenspiegel am Arm touchiert und sei anschließend in Richtung Bundesstraße (B) 265N davongefahren. Der Mann begab sich selbstständig in ärztliche Behandlung.

Hinzugerufene Polizeikräfte nahmen umgehend die Fahndung nach dem flüchtigen Auto auf. Sie sicherten die Spuren am Unfallort und fertigten eine Verkehrsunfallanzeige. (jus)

